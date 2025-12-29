scorecardresearch
 
'बेडरूम में राजा' पवन सिंह का हीरोइन संग रोमांस, गाना देख भोजपुरी फैंस बोले- गर्दा उड़ा दिया

पवन सिंह का नया गाना बेडरूम में राजा म्यूजिक की दुनिया में धूम मचा रहा है. फैंस उनके नए अंदाज के दीवाने हो रहे हैं. वही अपर्णा मलिक संग गाने में उनका रोमांस भी उनके चाहने वालों को खूब लुभा रहा है. गाने को रिलीज के साथ ही लाखों व्यूज मिल गए हैं.

पवन सिंह का नया गाना रिलीज (Photo: screengrab)
पवन सिंह का नया गाना रिलीज (Photo: screengrab)

भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह एक बार फिर अपने नए गाने को लेकर चर्चा में हैं. उनका लेटेस्ट गाना ‘बेडरूम में राजा’ रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया है. गाने में पवन सिंह का रोमांटिक अंदाज और हीरोइन अपर्णा मलिक के साथ उनकी केमिस्ट्री को भोजपुरी दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं.

पवन का भौकाल!

गाने में पवन सिंह बिल्कुल अलग मूड में नजर आ रहे हैं. बेडरूम सेटअप, म्यूजिक और लिरिक्स के साथ उनका एक्सप्रेशन फैंस को खासा पसंद आ रहा है. वीडियो में रोमांस को स्टाइलिश और फिल्मी तरीके से दिखाया गया है, जो भोजपुरी म्यूजिक लवर्स को काफी एंटरटेन कर रहा है.

गाने को पवन सिंह के साथ भोजपुरी सिनेमा की फेमस सिंगर शिल्पी राज ने गाया है. सॉन्ग में पवन अपर्णा के साथ जमकर कमर मटकाते और डांस करते नजर आ रहे हैं. दोनों की केमिस्ट्री इतनी लाजवाब लग रही है कि फैंस उन्हें साथ देखने की इच्छा तक जाहिर कर रहे हैं. 

यहां सुने गाना...

थिरकने पर मजबूर हुए फैंस

गाना रिलीज होते ही यूट्यूब और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो गया. इसे रिलीज के कुछ ही घंटों में लाखों व्यूज मिल चुके हैं. फैंस कमेंट सेक्शन में जमकर तारीफ कर रहे हैं. कोई लिख रहा है “पवन भैया ने गर्दा उड़ा दिया”, तो कोई कह रहा है “भोजपुरी में इससे बेहतर रोमांटिक गाना नहीं देखा”. कई फैंस ने इसे इस जाते हुए साल का सबसे हिट भोजपुरी रोमांटिक सॉन्ग भी बता दिया है. वहीं कुछ का कहना है कि ''ऐसे ही थोड़ी पवन भैया को टीआरपी स्टार कहा जाता है.''

पवन सिंह की आवाज, दमदार स्क्रीन प्रेजेंस और गाने की आकर्षक मेकिंग ने इसे और खास बना दिया है. यही वजह है कि ‘बेडरूम में राजा’ कम समय में ही लाखों व्यूज बटोर चुका है और लगातार ट्रेंड कर रहा है.

कुल मिलाकर, पवन सिंह ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री में उनका स्टारडम क्यों कायम है. ‘बेडरूम में राजा’ उनके फैंस के लिए एक और ट्रीट बनकर सामने आया है. पवन लगातार गाने जारी कर रहे हैं, इससे पहले उनका रंगबाज राजा भी खूब हिट हो चुका है.

---- समाप्त ----
