scorecardresearch
 

Feedback

पवन सिंह की चुनावी रैली में उमड़ा जनसैलाब, 'पावर स्टार' की झलक पाने बेताब दिखे फैंस

पवन सिंह बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान एक रैली में गए जहां उन्हें देखने हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे. पवन सिंह ने मनोज तिवारी से भी मुलाकात की.

Advertisement
X
पवन सिंह को देखने उमड़ा फैंस का हुजूम (Photo: Instagram @singhpawan999)
पवन सिंह को देखने उमड़ा फैंस का हुजूम (Photo: Instagram @singhpawan999)

भोजपुरी 'पावर स्टार' पवन सिंह चुनावी मैदान में उतर चुके हैं. हालांकि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि NDA के लिए प्रचार कर रहे हैं. उन्हें हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने साथी एक्टर और बीजेपी नेता मनोज तिवारी के साथ देखा गया. इसके अलावा पावर स्टार ने NDA का प्रचार करने के लिए एक रैली भी की, जिसमें उनके फैंस पहुंचे. 

पवन सिंह को देखने उमड़ा फैंस का हुजूम

पवन सिंह बिहार चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर ना सही, लेकिन प्रचारक के रूप में खड़े होकर भी गर्दा उड़ा रहे हैं. फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते हैं. पावर स्टार के लिए दीवानगी फैंस के बीच कितनी ज्यादा है, इसकी झलक भी हाल ही में देखने मिली. दरअसल पवन सिंह, रैली में जाने से पहले मनोज तिवारी से मुलाकात करते नजर आए. दोनों भोजपुरी स्टार को एयरपोर्ट से बाहर निकलते देखा गया. पवन सिंह और मनोज तिवारी ने साथ में पोज भी किया.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Manoj Tiwari (@manojtiwari.mp)

सम्बंधित ख़बरें

Pawan singh On Jyoti Singh
ज्योति सिंह के चुनाव लड़ने पर पहली बार बोले पवन सिंह, एलिमिनी को लेकर बोलीं कुनिका  
Khesari On Jyoti
Khesari ने बताया Jyoti को क्यों किया सपोर्ट? 
Pawan Singh campaign
'बदल चुका है बिहार', खेसारी लाल को पवन सिंह ने दिया दो टूक जवाब 
खेसारी लाल यादव ने बीजेपी 170 सीटों वाले दावे पर किया तंज
चुनावी मैदान में भोजपुरी सितारे, भाईचारे में पड़ी दरार, दिए विवादित बयान 
Jyoti Singh
Pawan Singh ने छोड़ा, दर्द में Jyoti Singh, बोलीं... 

इसके बाद, पवन सिंह NDA के लिए चुनाव प्रचार करते दिखे जिसके लिए वो बिहार के शाहबाद गांव पहुंचे. वहां पावर स्टार ने पहले रोड शो किया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग नजर आए. भोजपुरी स्टार अपनी गाड़ी का सनरूफ खोले खड़े दिखे. फिर वो स्टेज पर जाकर लोगों का संबोधन करते नजर आए. लोग पावर स्टार को देखने अपने घर की छतों पर खड़े थे. 

Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Pawan Singh (@singhpawan999)

 

पवन सिंह ने प्रचार के दौरान कई सारी बातें कहीं. उन्होंने लोगों को बताया कि कैसे पिछले 10-15 सालों में बिहार का विकास हुआ. वो हाल ही में आए रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' में गए, जहां उन्होंने लोगों को दिखाया कि वो बिहारी होने पर गर्व महसूस करते हैं. पवन सिंह ने जनता से NDA को वोट देने की बातें कहीं. लेकिन इस बीच एक ऐसी घटना भी हुआ जिससे फैंस पावर स्टार के मुरीद बने. 

दरअसल, प्रचार के दौरान एक फैन स्टेज पर अचानक पवन सिंह से मिलने की इच्छा लिए आ गया. उसके पूरे चेहरे पर पट्टी बंधी थी. फैन हाथ में गुलाब लिए, पवन सिंह के पैर छूने की कोशिश करता दिखा. लेकिन पावर स्टार ने उसे रोका और गले मिलने के लिए कहा. बाद में फैन ने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो उनके साथ एक सेल्फी ले. इस दौरान पवन सिंह ने अपने आप को जिस तरह संभाला, उसे देखकर फैंस का दिल गदगद हुआ. उन्हें अपने पावर स्टार पर गर्व महसूस हुआ कि पॉपुलैरिटी मिलने के बाद भी उनका घमंड सामने नहीं आया.

विवादों के बीच चुनाव प्रचार में बिजी पवन सिंह

पवन सिंह लगातार NDA के लिए चुनाव प्रचार में जुटे हैं. लेकिन उनकी पत्नी ज्योति सिंह बिहार विधानसभा चुनाव में खड़ी हुई हैं. वो निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं. हालांकि पवन सिंह को इससे कोई परेशानी नहीं है. उन्हें पूरा हक है. मगर जनता NDA के साथ है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025
    Chapra Vidhan Sabha
    Alinagar MLA
    Gopalganj Election
    करियर राशिफल
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement