पवन सिंह-खेसारी लाल यादव ने निभाया लोकतंत्र का फर्ज, अक्षरा-आम्रपाली ने की जनता से मतदान की अपील

Bihar Vidhan Sabha Election Voting Phase 1: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग जारी है. प्रदेश के 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग हो रही है. फर्स्ट फेज में तीन करोड़ से ज्यादा मतदाता वोट डाल रहे हैं.

लोकसभा चुनाव के दौरान भोजपुरी सिनेमा के कई मशहूर कलाकारों ने मतदान किया और लोगों से भी वोट डालने की अपील की. भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव ने अपने मतदान केंद्र पर जाकर वोट डाला. दोनों कलाकारों ने कहा कि हर नागरिक को लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए वोट जरूर देना चाहिए.

पवन सिंह ने किया मतदान

भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह भले ही इस बार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत नहीं आजमा रहे हैं, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का सबसे पहले प्रयोग किया, उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केंद्र पर जाकर वोट डाला और लोगों से भी लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लेने की अपील की.

मतदान के बाद मीडिया से बात करते हुए पवन सिंह ने कहा,“वोट देना हर नागरिक का अधिकार और कर्तव्य है. अगर हम अपने नेता चुनने में हिस्सा नहीं लेंगे, तो बदलाव कैसे आएगा? सभी लोग घर से निकलें और वोट जरूर डालें.”

साथ ही पवन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर वोट डालने के बाद की तस्वीर शेयर कर भी फैंस को इंस्पायर किया. एक्टर ने कैप्शन में लिखा- पहले मतदान फिर जलपान.

खेसारी ने निभाया फर्ज

भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और मतदान केंद्र पहुंचकर अपना वोट डाला. मतदान के बाद उन्होंने लोगों से अपील की कि वे भी घरों से निकलें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें.

खेसारी लाल यादव ने मतदान केंद्र पर लोगों का अभिवादन किया. खेसारी ने एक वीडियो शेयर कर जनता से वोट की अपील की. खेसारी ने वीडियो शेयर कर कहा कि,''मैं शत्रुघ्न यादव उर्फ खेसारी लाल यादव ने अपना मतदान कर दिया है, बिहार के बेहतर भविष्य के लिए. तो मैं चाहता हूं कि आप भी मतदान करिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए. मतदान एक ऐसी चीज है, जहां किसी का दबाव नहीं होता है, तो ये जरूर करिए. चाहे जिसे भी करिए लेकिन वोट जरूर डालें.''

अक्षरा-आम्रपाली ने की अपील

खेसारी के अलावा सिंगर रितेश पांडे भी करगहर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं. उन्होंने सभी से वोट डालने की अपील की. वहीं, पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह जो काराकाट विधानसभा सीट से निर्दलीय अपनी किस्मत आजमा रही हैं, उन्होंने भी लोगों से मदद की गुहार लगाई है. साथ ही, मशहूर एक्ट्रेस अक्षरा सिंह और आम्रपाली दुबे ने सोशल मीडिया पर एक फोटोज शेयर कर लोगों से मतदान करने की अपील की. उन्होंने कहा कि वोट डालना सिर्फ अधिकार नहीं, बल्कि देश के प्रति जिम्मेदारी भी है.

