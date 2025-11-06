scorecardresearch
 

Feedback

पवन सिंह-खेसारी लाल यादव ने निभाया लोकतंत्र का फर्ज, अक्षरा-आम्रपाली ने की जनता से मतदान की अपील

बिहार विधानसभा चुनाव 2025: इस बार चुनावी में कई भोजपुरी कलाकार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. खेसारी लाल यादव छपरा सीट से तो वहीं करगहर सीट रितेश पांडे को टिकट मिला है. इस बार पावर स्टार पवन सिंह की जगह ज्योति सिंह चुनावी मैदान में उतरी हैं.

Advertisement
X
पवन सिंह, खेसारी लाल यादव ने डाला वोट (Photo: Instagram @singhpawan999 @khesari_yadav)
पवन सिंह, खेसारी लाल यादव ने डाला वोट (Photo: Instagram @singhpawan999 @khesari_yadav)

Bihar Vidhan Sabha Election Voting Phase 1: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग जारी है. प्रदेश के 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग हो रही है. फर्स्ट फेज में तीन करोड़ से ज्यादा मतदाता वोट डाल रहे हैं.

लोकसभा चुनाव के दौरान भोजपुरी सिनेमा के कई मशहूर कलाकारों ने मतदान किया और लोगों से भी वोट डालने की अपील की. भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव ने अपने मतदान केंद्र पर जाकर वोट डाला. दोनों कलाकारों ने कहा कि हर नागरिक को लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए वोट जरूर देना चाहिए.

पवन सिंह ने किया मतदान

सम्बंधित ख़बरें

बिहार चुनाव में मतदाता के अनोखे अंदाज ने सबका ध्यान खींचा (Photo: ITG)
ई बिहार बा... वैशाली में भैंस पर चढ़कर वोट डालने पहुंचा शख्स- VIDEO 
Khesari Lal Yadav reacts on rivalry with pawan singh during bihar elections
वोटिंग के बाद बदले खेसारी के सुर, पवन सिंह के लिए कही ये बात 
bihar voting 2025
बिहार में फर्स्ट फेज की फाइट... इस बीच जान लीजिए पिछले तीन चुनावों में कैसा रहा था पैटर्न 
Bihar Election 2025
नीतीश, तेजस्वी और सम्राट चौधरी... तीनों करोड़पति, कौन ज्यादा अमीर? 
Nityanand Rai
'तेज प्रताप यादव अच्छे इंसान हैं लेकिन...', मंत्री नित्यानंद राय ने की लालू के बड़े बेटे की तारीफ 

भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह भले ही इस बार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत नहीं आजमा रहे हैं, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का सबसे पहले प्रयोग किया, उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केंद्र पर जाकर वोट डाला और लोगों से भी लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लेने की अपील की.

मतदान के बाद मीडिया से बात करते हुए पवन सिंह ने कहा,“वोट देना हर नागरिक का अधिकार और कर्तव्य है. अगर हम अपने नेता चुनने में हिस्सा नहीं लेंगे, तो बदलाव कैसे आएगा? सभी लोग घर से निकलें और वोट जरूर डालें.”

Advertisement

साथ ही पवन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर वोट डालने के बाद की तस्वीर शेयर कर भी फैंस को इंस्पायर किया. एक्टर ने कैप्शन में लिखा- पहले मतदान फिर जलपान.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Pawan Singh (@singhpawan999)

 खेसारी ने निभाया फर्ज

भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और मतदान केंद्र पहुंचकर अपना वोट डाला. मतदान के बाद उन्होंने लोगों से अपील की कि वे भी घरों से निकलें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें.

खेसारी लाल यादव ने मतदान केंद्र पर लोगों का अभिवादन किया. खेसारी ने एक वीडियो शेयर कर जनता से वोट की अपील की. खेसारी ने वीडियो शेयर कर कहा कि,''मैं शत्रुघ्न यादव उर्फ खेसारी लाल यादव ने अपना मतदान कर दिया है, बिहार के बेहतर भविष्य के लिए. तो मैं चाहता हूं कि आप भी मतदान करिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए. मतदान एक ऐसी चीज है, जहां किसी का दबाव नहीं होता है, तो ये जरूर करिए. चाहे जिसे भी करिए लेकिन वोट जरूर डालें.''

अक्षरा-आम्रपाली ने की अपील

खेसारी के अलावा सिंगर रितेश पांडे भी करगहर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं. उन्होंने सभी से वोट डालने की अपील की. वहीं, पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह जो काराकाट विधानसभा सीट से निर्दलीय अपनी किस्मत आजमा रही हैं, उन्होंने भी लोगों से मदद की गुहार लगाई है. साथ ही, मशहूर एक्ट्रेस अक्षरा सिंह और आम्रपाली दुबे ने सोशल मीडिया पर एक फोटोज शेयर कर लोगों से मतदान करने की अपील की. उन्होंने कहा कि वोट डालना सिर्फ अधिकार नहीं, बल्कि देश के प्रति जिम्मेदारी भी है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Gopalganj Election
    Mahua Chunav
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Mokama Election
    Karakat Election
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Raghopur Election
    Advertisement