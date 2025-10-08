'बेटी का दर्द बर्दाश्त नहीं करेंगे', पवन सिंह को ससुर की दो टूक, बोले- बंद कमरे में नहीं होगी बात

भोजपुरी स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह का तकरार पब्लिक हो चुका है. दोनों एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं. कौन सच और कौन झूठ बोल रहा है, इसे लेकर सोशल मीडिया पर बातें बन रही हैं. पवन सिंह के ससुर रामबाबू सिंह ने अब कपल से जुड़ी कंट्रोवर्सी पर रिएक्ट किया है.

क्या बोले पवन सिंह के ससुर?

उनका कहना है पवन और ज्योति को पब्लिक के सामने आकर अपनी बात रखनी चाहिए. इंडिया टुडे संग बातचीत में उन्होंने कहा- ''आपने जो मैसेज दिया है बंद कमरे में मत दो, आप समाज और मीडिया के सामने बैठिए. ज्योति को भी साथ में बैठाएं फिर साबित करें ज्योति गलत हैं या आप.''

पवन सिंह ने कहा था कि ज्योति ने उन्हें फोर्स किया था कि वो उन्हें बिहार इलेक्शन में चुनाव लड़वाएं. एक्टर ने आरोप लगाया कि ज्योति उनसे टिकट दिलाने को कह रही थीं. लेकिन इन सभी बातों को ज्योति के पिता ने सिरे से खारिज किया है.

उन्होंने कहा- ऐसी कोई बात नहीं है. हमें बेटी के लिए जहां तक जाना होगा हम जाएंगे. हम तैयार हैं. बेटी का दर्द अब बर्दाश्त नहीं होता है. अब बंद कमरे में बात नहीं होनी चाहिए. ज्योति ने भी इंस्टा पर पोस्ट शेयर कर साफ कहा था कि उन्होंने पवन सिंह से टिकट को लेकर कोई बात नहीं की थी. अगर ऐसा है तो पवन सिंह को सार्वजनिक आकर अपनी बात को सामने रखना चाहिए, इससे सच और झूठ का पता चल जाएगा.

Advertisement

खेसारी ने किया ज्योति को सपोर्ट

ज्योति के आरोपों को लेकर पवन सिंह ने भी पलटवार किया है. उनका कहना है वो झूठ बोल रही हैं. बिहार विधानसभा चुनाव के बीच पवन और ज्योति के बीच चल रहे विवाद ने खलबली मचा रखी है. सोशल मीडिया पर दोनों के फैंस भी आपस में भिड़ रहे हैं. खेसारी लाल यादव का भी पवन-ज्योति की लड़ाई पर रिएक्शन आया था. उनका कहना था कि पवन सिंह गलत कर रहे हैं. जब वो पूरी दुनिया को माफ कर सकते हैं तो क्यों अपनी पत्नी को माफ नहीं कर सकते. आखिर ज्योति ने ऐसा क्या किया है? अगर बात इतनी ही बड़ी है तो पावर स्टार को मीडिया के सामने आकर अपनी बात रखनी चाहिए.

---- समाप्त ----