scorecardresearch
 

Feedback

'बेटी का दर्द बर्दाश्त नहीं करेंगे', पवन सिंह को ससुर की दो टूक, बोले- बंद कमरे में नहीं होगी बात

भोजपुरी स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं. उनके विवाद को लेकर सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है. पवन सिंह के ससुर रामबाबू सिंह ने कहा कि कपल को सार्वजनिक रूप से अपनी बात रखनी चाहिए ताकि सच सामने आ सके.

Advertisement
X
पवन सिंह से नाराज ज्योति के पिता (Photo: Instagram @singhpawan999)
पवन सिंह से नाराज ज्योति के पिता (Photo: Instagram @singhpawan999)

भोजपुरी स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह का तकरार पब्लिक हो चुका है. दोनों एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं. कौन सच और कौन झूठ बोल रहा है, इसे लेकर सोशल मीडिया पर बातें बन रही हैं. पवन सिंह के ससुर रामबाबू सिंह ने अब कपल से जुड़ी कंट्रोवर्सी पर रिएक्ट किया है. 

क्या बोले पवन सिंह के ससुर?

उनका कहना है पवन और ज्योति को पब्लिक के सामने आकर अपनी बात रखनी चाहिए. इंडिया टुडे संग बातचीत में उन्होंने कहा- ''आपने जो मैसेज दिया है बंद कमरे में मत दो, आप समाज और मीडिया के सामने बैठिए. ज्योति को भी साथ में बैठाएं फिर साबित करें ज्योति गलत हैं या आप.''

सम्बंधित ख़बरें

pawan singh and wife jyoti singh
'तलाक का मैटर सॉल्व करो, वरना जाऊंगी नहीं', पवन सिंह को ज्योत‍ि ने दी धमकी 
pawan singh
पवन सिंह को मिली Y-कैटगरी की सुरक्षा, IB की रिपोर्ट के आधार पर गृह मंत्रालय का फैसला 
Pawan Singh - Jyoti Singh Controversy: Family Dispute Taken to the Streets
पवन सिंह की पत्नी ने दी बेनकाब करने की धमकी, सड़क पर आया पारिवारिक झगड़ा 
ज्योति सोसाइटी में गईं तो गार्ड ने रोक दिया. (File Photo: ITG)
'तुम सबको ठीक करके जाऊंगी...', पवन सिंह के घर जाकर ज्योति सिंह ने दी धमकी 
Rishab Shetty,Pawan Singh
Film Wrap: ज्योति सिंह ने किया राजनीति छोड़ने का ऐलान, मंडे टेस्ट में पास हुई 'कांतारा चैप्टर 1' 

पवन सिंह ने कहा था कि ज्योति ने उन्हें फोर्स किया था कि वो उन्हें बिहार इलेक्शन में चुनाव लड़वाएं. एक्टर ने आरोप लगाया कि ज्योति उनसे टिकट दिलाने को कह रही थीं. लेकिन इन सभी बातों को ज्योति के पिता ने सिरे से खारिज किया है. 

उन्होंने कहा- ऐसी कोई बात नहीं है. हमें बेटी के लिए जहां तक जाना होगा हम जाएंगे. हम तैयार हैं. बेटी का दर्द अब बर्दाश्त नहीं होता है. अब बंद कमरे में बात नहीं होनी चाहिए. ज्योति ने भी इंस्टा पर पोस्ट शेयर कर साफ कहा था कि उन्होंने पवन सिंह से टिकट को लेकर कोई बात नहीं की थी. अगर ऐसा है तो पवन सिंह को सार्वजनिक आकर अपनी बात को सामने रखना चाहिए, इससे सच और झूठ का पता चल जाएगा.

Advertisement

खेसारी ने किया ज्योति को सपोर्ट

ज्योति के आरोपों को लेकर पवन सिंह ने भी पलटवार किया है. उनका कहना है वो झूठ बोल रही हैं. बिहार विधानसभा चुनाव के बीच पवन और ज्योति के बीच चल रहे विवाद ने खलबली मचा रखी है. सोशल मीडिया पर दोनों के फैंस भी आपस में भिड़ रहे हैं. खेसारी लाल यादव का भी पवन-ज्योति की लड़ाई पर रिएक्शन आया था. उनका कहना था कि पवन सिंह गलत कर रहे हैं. जब वो पूरी दुनिया को माफ कर सकते हैं तो क्यों अपनी पत्नी को माफ नहीं कर सकते. आखिर ज्योति ने ऐसा क्या किया है? अगर बात इतनी ही बड़ी है तो पावर स्टार को मीडिया के सामने आकर अपनी बात रखनी चाहिए. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement