'आपके लिए साड़ी पहनूंगी' पवन सिंह ने छोड़ा शो, इमोशनल हुईं धनश्री, किया वादा

पवन सिंह राइज एंड फॉल शो से बाहर हो चुके हैं. रियलिटी शो को बीच में छोड़कर भोजपुरी पावर स्टार ने फैन्स को बड़ा झटका दिया है. शो में उनका बिंदास और मजाकिया एटीट्यूड फैन्स को खूब पसंद आ रहा था. शो के कंटेस्टेंट भी उन्हें बेशुमार प्यार दे रहे थे. पवन सिंह को अकसर शो पर धनश्री वर्मा संग फ्लर्ट करते देखा जाता था. जैसे ही पवन सिंह ने ऐलान किया कि वो शो से जा रहे हैं, धनश्री की आंखों से आंसू निकल आए. एक्ट्रेस ने शो के मंच से उनसे एक वादा भी किया.

शो छोड़ने पर क्या बोले पवन सिंह

पवन सिंह राइज एंड फॉल के स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट थे. शो पर उन्हें देखना मजेदार था. लेकिन अपकमिंग इलेक्शन और कमिटमेंट की वजह से उन्हें शो बीच में छोड़ना पड़ा. पवन सिंह की मां उन्हें लेने आई थीं.

जाते हुए पावर स्टार दिल से बात करते दिखे. उन्होंने कहा कि सारे भाई, मेरे सारे साथी दिल के करीब हैं. आप बहुत अच्छे हैं सर. ये गेम है. गेम चल रहा है. बाहर मिलेंगे तो घूमेंगे, एंजॉय करेंगे. जो भी हुआ जैसे भी हुआ. अगर इंसान एक-दूसरे के लिए हाथ बढ़ा दे, तो उससे कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता. जब याद करो मैं आ जाऊंगा.

अहाना से बात करते हुए वो कहते हैं कि हर किसी से गलती होती है, चाहें आप हों या मैं. लेकिन हाथ मिलाएंगे, तो क्या खराब हो जाएगा. अगर आपको लगता है कि मेरे साइड से कोई गलती हुई है, तो उसके लिए मैं आपको दिल से माफी मांगता हूं.

इमोशनल हुईं धनश्री

धनश्री वर्मा कहती हैं कि पवन जी आप घर में सबके साथ बहुत इज्जत से बात करते थे. आप घर का माहौल अच्छा बनाकर रखते थे. हम आपको मिस करेंगे. आप सिर्फ दो हफ्ते हमारे साथ रहे, लेकिन आपने साबित कर दिया कि मुश्किल गेम को दिल से खेला जा सकता है. पवन जी अब मेरी तारीफ कौन करेगा. जैसी आपकी इच्छी थी. एक दिन मैं साड़ी जरूर पहनूंगी.

धनश्री के अलावा बाकी कंटेस्टेंट्स ने भी नम आंखों के साथ पवन सिंह को गुडबॉय कहा. देखना होगा कि उनके जाने के बाद शो की लोकप्रियता कायम रहती है या नहीं.

