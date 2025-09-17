धनश्री को साड़ी-बिंदी में देखना चाहते हैं पवन सिंह, दिखाया पैसे का रौब, शरमाईं एक्ट्रेस

पवन सिंह अशनीर ग्रोवर के शो राइज एंड फॉल में धमाल मचा रहे हैं. शो में फैन्स को उनका मस्तमौला अंदाज देखने को मिल रहा है. ये पहला मौका है जब पावर स्टार किसी रियलिटी शो का हिस्सा बने हैं. शो में उन्हें सभी कंटेस्टेंट संग मस्ती-मजाक करते देखा जाता है. लेकिन उनका धनश्री वर्मा और आकृति नेगी संग बॉन्ड कुछ ज्यादा स्ट्रांग है. इसलिए धनश्री से बेझिझक फ्लर्ट करते दिखते हैं. हाल ही में भोजपुरी स्टार ने धनश्री को बिंदी और साड़ी में देखने की इच्छा जताई.

धनश्री को साड़ी में देखना चाहते हैं पवन सिंह

लेटेस्ट एपिसोड में पवन सिंह कहते हैं कि धनजी जब बात करते-करते थोड़ा नीचे देखने लगती हैं. सामने वाले को महसूस होता है कि लड़की थोड़ा शरमा गई. ऊफ्फ्फ्... भोजपुरी स्टार की बात सुनकर धनश्री शरमा जाती हैं. बीच में अरबाज पटेल भी बोलते हैं, तो एक्ट्रेस उनसे कहती हैं कि तुम चुप रहो.

मस्ती-मजाक का सिलसिला आगे बढ़ता है. पवन सिंह धनश्री से कहते हैं कि आप बिंदी क्यों नहीं लगाती हैं. ये जो आपने कपड़े पहने हैं. उस पर बिंदी अच्छी लगेगी. एक्ट्रेस कहती हैं कि बिंदी इंडियन कपड़ों पर अच्छी लगेगी. पवन सिंह कहते हैं कि तो साड़ी पहनिए. धनश्री कहती हैं कि मुझे साड़ी पहननी नहीं आती है. इस बीच अरबाज कहते हैं कि आजकल रेडीमेड साड़ी आती हैं. वो पहन सकती हो.

Advertisement

पवन सिंह ने दिखाया पैसे का रौब

पवन सिंह, धनश्री को साड़ी में देखने के लिए इतने बेताब दिखे कि उन्होंने मेकर्स से साड़ी की डिमांड की. ये भी कहा कि मुझसे पैसे ले लीजिए, लेकिन इनके लिए साड़ी मंगवा दीजिए. पवन सिंह ने धनश्री से ये भी कहा कि मैं आपसे कह-कहकर थक गया हूं कि बिंदी लगाइए, लेकिन आप मानती नहीं हैं.

पवन सिंह जिस तरह खुलेआम धनश्री से फ्लर्ट कर रहे हैं और एक्ट्रेस उनकी बातों पर शरमा रही हैं. वो देखकर लगता है कि दोनों ही स्टार्स को पता है कि रियलिटी शो में दर्शकों का ध्यान कैसे खींचना है. वरना जो धनश्री कल तक पवन सिंह की फ्लर्टिंग से परेशान थीं. वो आज उनकी बातें एंजॉय कर रही हैं.



---- समाप्त ----