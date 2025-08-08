शादीशुदा-3 बच्चों का पिता, मशहूर एक्ट्रेस पर हुआ फिदा, दीवारों पर लगाए पोस्टर

निरहुआ उर्फ दिनेश लाल यादव भोजपुरी सिनेमा के बड़े स्टार हैं और ये बात हर किसी को पता है. देशभर में उनके तमाम चाहने वाले हैं. निरहुआ अपनी फिल्मों के अलावा लव लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहते हैं. इंडस्ट्री में आम्रपाली दुबे और उनके रोमांस के चर्चे होते रहते हैं. हालांकि, दोनों ने हमेशा एक-दूसरे को अच्छा दोस्त बताया है. वहीं अब एक्टर का कहना है वो आम्रपाली नहीं, बल्कि किसी और बॉलीवुड हसीना पर फिदा हैं.

किस पर फिदा हैं निरहुआ?

हाल ही में दिनेश लाल यादव, आम्रपाली दुबे की बहन आंचल दुबे के पॉडकास्ट में पहुंचे, जहां उन्होंने दिल खोलकर बातें कीं. इस दौरान उन्होंने निजी जिंदगी के कई राज भी खोले. उन्होंने बताया कि वो 90 के दशक की मशहूर अदाकारा करिश्मा कपूर के बहुत बड़े फैन रहे हैं. यहां तक कि घर की दीवार करिश्मा के पोस्टर से सजी रहती थी.

पिता से क्यों पड़ती डांट?

बातचीत के दौरान निरहुआ ने बताया कि वो करिश्मा के इतने दीवाने थे कि घर की दीवार पर एक-एक इंच की दूरी पर पोस्टर लगाए हुए थे. वहीं जब उनके पिता पूजा करते हुए अगरबत्ती दिखाते, तो उन्हें करिश्मा का चेहरा दिखता, जिसके लिए वो निरहुआ को फटकार लगाते थे.

इस बात को कई साल बीत चुके हैं, लेकिन करिश्मा के लिए निरहुआ की दीवानगी आज भी कम नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि वो आज भी करिश्मा के फैन हैं और उनकी फिल्में बार-बार देखते हैं.

निरहुआ की पर्सनल लाइफ की बात करें, तो वो शादीशुदा हैं, उनकी पत्नी का नाम मनीषा यादव है. मनीषा से उन्हें तीन बच्चे बेटे आदित्य, अमित और बेटी अदिति हुई. एक्टर की वाइफ लाइमलाइट से दूर रहती हैं. आज तक उन्हें कभी कैमरे पर नहीं देखा गया है ना ही सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर मौजूद है. हालांकि, शादीशुदा और तीन बच्चों का पिता होने के बावजूद उनका नाम आम्रपाली संग जोड़ा जाता है.

---- समाप्त ----