वोटिंग के बाद बदले खेसारी लाल यादव के सुर, पवन सिंह पर बयानबाजी के बाद बोले- जनता को फर्क...

खेसारी लाल यादव बिहार चुनाव प्रचार के दौरान पावर स्टार के खिलाफ कई बातें बोल चुके थे. उन्होंने एक्टर की पर्सनल लाइफ पर भी कमेंट किए. लेकिन अब वोटिंग के बाद उनके विचार बदल गए हैं.

पवन सिंह पर कमेंट करके बदले खेसारी के सुर (Photo: Instagram @khesari_yadav)
बिहार में विधानसभा चुनाव का माहौल बना हुआ है. लोग अपने घर से बाहर निकलकर वोट देने जा रहे हैं. आज बिहार में पहले चरण का चुनाव हो रहा है, जिसमें भोजपुरी सितारे भी अपना वोट डालने निकले हैं. खेसारी लाल यादव अपने परिवार के साथ वोट डालने निकले, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की. 

पवन सिंह पर बयानबाजी करने के बाद क्या बोले खेसारी?

खेसारी ने मीडिया से बातचीत के दौरान लोगों से अपील की कि वो लोग अपने घर से बाहर वोट डालें. साथ ही उन्होंने पवन सिंह को लेकर दिए बयानों पर भी रिएक्ट किया. एक्टर ने पवन सिंह की शादी पर कमेंट किया था. लेकिन अब वोट डालने के बाद, उन्होंने कहा है कि बिहार की जनता को उनके कमेंट्स से कोई फर्क नहीं पड़ेगा.

खेसारी ने पवन सिंह पर कमेंट करने के बाद कहा, 'छोड़िए ना, किसी पर कमेंट करने से जनता को फर्क नहीं पड़ने वाला है. मैं अपने जीवन में क्या हूं, कैसे हूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन मुझे लगता है कि बिहार की व्यवस्था से लोगों को फर्क पड़ेगा.' खेसारी ने आगे राम मंदिर वाली बात पर कहा, 'राम मंदिर में पढ़कर मैं क्या मास्टर बन जाऊंगा? प्रोफेसर बन जाऊंगा? नहीं...वो आस्था है, वो अलग मुद्दा है.'

खेसारी ने अपने ऊपर हुई बयानबाजी पर भी कहा कि वो चुनावी मैदान में विकास के लिए खड़े हुए हैं. कौन उनपर टिप्पणी कर रहा है, इससे बिहार के विकास का कोई लेना-देना नहीं.  

पवन सिंह-खेसारी के बीच की लड़ाई

पवन सिंह और खेसारी लाल यादव, दोनों ही भोजपुरी सिनेमा के सबसे बड़े सितारे हैं. उनके बीच एक राइवलरी है, जो किसी से नहीं छिपी. बिहार चुनाव के दौरान खेसारी ने पवन सिंह के खिलाफ खूब बयानबाजी की. उन्होंने एक्टर पर पत्नी ज्योति सिंह संग चल रहे उनके विवाद पर टिप्पणी की थी. खेसारी ने पवन सिंह को लेकर कहा था कि वो एक बीवी पर रहते हैं. 

ये विवाद पिछले काफी समय से चला आ रहा है. पवन सिंह ने कई मौकों पर खेसारी के कमेंट्स की निंदा की थी और अपनी नाराजगी जताई थी. लेकिन अब अचानक खेसारी लाल यादव के सुर बदल गए हैं. अब देखना है कि आखिर खेसारी और पवन सिंह की लड़ाई में कौनसा नया मोड़ आएगा.

