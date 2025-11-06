बिहार चुनाव में अकेले पड़े खेसारी लाल यादव, नहीं मिला भोजपुरी सितारों का साथ, पूरा होगा नेता बनने का सपना?

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कई भोजपुरी सितारे अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. रितेश पांडे और खेसारी लाल यादव जैसे स्टार्स के लिए ये बड़ा मौका है. वहीं दूसरी ओर रवि किशन, निरहुआ और मनोज तिवारी जैसे दिग्गज पहले से ही राजनीति में अपनी पहचान बना चुके हैं. पवन सिंह बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं. लेकिन फिर वो चुनाव में एक्टिव हैं और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं.

यहां नोटिस करने वाली बात ये है राजनीतिक मैदान में बड़े-बड़े सितारों के बीच खेसारी लाल यादव अपने दम पर चुनाव लड़े रहे हैं. उनके पास किसी बड़े सितारे का सपोर्ट नहीं है, लेकिन वो पूरी शिद्दत से चुनाव जीतने की कोशिश में लगे हैं.

चुनाव में अकेले पड़े खेसारी

खेसारी लाल यादव आरजेडी की टिकट पर छपरा से चुनाव लड़ रहे हैं. खेसारी से पहले उनकी पत्नी चंदा चुनाव लड़ने की तैयारी में थीं. लेकिन बाद में एक्टर ने फैसला बदला और खुद राजनीतिक मैदान में उतर आए. एक ओर जहां निरहुआ, पवन सिंह, मनोज तिवारी और रवि किशन एक ही पार्टी का हिस्सा हैं. वहीं खेसारी लाल ने इनकी विरोधी पार्टी में शामिल हैं.

चुनाव प्रचार के दौरान सभी भोजपुरी स्टार्स ने कुछ ना कुछ कहकर खेसारी पर निशाना साधा, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस नहीं हिला पाए. खेसारी एक-एक करके सभी को जवाब दे रहे हैं. उनके साथ किसी बड़े स्टार का सपोर्ट भी नहीं है. वो अपनी रैली में अकेले ही स्टार प्रचारक बने हुए हैं. लेकिन हां उन्हें जनता का सपोर्ट जरूर है. जनता के भरोसे वो रैली में जाते हैं और अपने लिए वोट मांगते हैं.

पूरा होगा सपना?

खेसारी लाल ने सिर्फ पवन सिंह, निरहुआ, रवि किशन और मनोज तिवारी से ही पंगा नहीं लिया, बल्कि अक्षरा सिंह भी उनके खिलाफ हैं. अक्षरा ने साफ कह दिया कि वो खेसारी को सपोर्ट नहीं करेंगी. लेकिन इससे खेसारी को कोई फर्क नहीं पड़ा. यहां तक एक्टर की एक्स गर्लफ्रेंड काजल राघवानी भी उनके विरोध में बोलती दिख रही हैं.

देखना होगा कि बिहार इलेक्शन में खेसारी लाल का नेता बनने का सपना पूरा होगा या नहीं. खेसारी विरोधी दल के सुपरस्टार्स को हराकर जीत हासिल कर पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा.



