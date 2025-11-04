scorecardresearch
 

'एक बीवी पर रहता हूं' खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह को दिया जवाब, शादी पर कसा तंज

बिहार विधानसभा चुनाव के बीच भोजपुरी सितारों में जुबानी जंग जारी है. कभी खेसारी लाल यादव, पवन सिंह पर निशाना साधते हैं. कभी पवन सिंह भरी रैली के बीच पवन सिंह की शादीशुदा जिंदगी पर कमेंट करते हैं. अब चुनाव नतीजे बताएंगे कि दोनों स्टार्स में से जनता का वोट किसे जाता है.

खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह पर किया कमेंट (Photo: Instagram @Khesarilalyadav)
खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह पर किया कमेंट (Photo: Instagram @Khesarilalyadav)

इस साल कई भोजपुरी सितारे विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. खेसारी लाल यादव भी राजनीतिक मैदान में उतरा आए हैं. वो RJD की सीट पर छपरा से चुनाव लड़ रहे हैं. चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने विरोधी खेमे के लिए कई बातें बोलीं. यहां तक कि वो पवन सिंह की शादीशुदा जिंदगी पर भी तंज कसने से नहीं चूके. एक फिर चुनावी रैली के दौरान उन्होंने पावर स्टार को दो टूक जवाब दिया. 

पवन सिंह के लिए क्या बोले खेसारी?
चुनावी रैली के दौरान खेसारी लाल यादव कहते हैं कि पवन भइया कहते हैं कि खेसारी एक पानी पर नहीं रहता है. हां उन्होंने सही कहा कि मैं एक पानी पर नहीं रहता हूं. लेकिन एक बीवी पर रहता हूं. अरे भाई मेरे एक पानी पर रहने या ना रहने से आपको क्या फर्क पड़ता है. 

आगे उन्होंने कहा कि वो मेरे बड़े भाई हैं. एक दिन मैंने कहा कि मैं पवन भइया और दिनेश भइया के कारण यहां हूं. मैंने उन्हें अपना आदर्श बताया, लेकिन ये उन्हें मेरा 'कर्मदाता' या मेरा भगवान नहीं बनाता है. मैं व्यक्तिगर टिप्पणी नहीं करता हूं. मैं इस पर कैसे प्रतिक्रिया दूं. मैं कम से कम एक बीवी के साथ तो रहता हूं. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Desi Lawanda News (@desilawanda9523)

खेसारी लाल के लिए क्या बोले थे पवन सिंह?
हाल ही में पवन सिंह गोपालगंज और छपरा में एनडीए प्रत्यायिशों के लिए वोट अपील करने पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने खेसारी लाल यादव पर निशाना साधा था. वो कहते हैं कि क्या अंड बंड बोल रहे हैं. क्या अंड बंड बोलने से पहले ये तय करें कि स्टार किसने बनाया है. कभी वो कहते हैं कि निरहुआ ने स्टार बनाया. कभी वो कहते हैं कि पवन भइया ने स्टार बनाया. कम से कम एक पानी पर रहो. एक पानी पर नहीं रहते हो. 

इससे पहले खेसारी लाल ने पवन सिंह की शादीशुदा जिंदगी पर भी कमेंट किया था. उन्होंने कहा था कि ज्योति सिंह के साथ गलत हो रहा है. पवन भइया को ज्योति भाभी को माफ कर देना चाहिए. साथ ही उन्होंने चाचा बनने की इच्छा भी जताई थी. 

