पावर स्टार पवन सिंह का डर या पब्लिसिटी, 11 दिन में क्यों बदलीं ज्योति सिंह? दी थी सुसाइड की धमकी

एक ओर भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं. दूसरी ओर उनकी निजी जिंदगी विवादों से घिरी हुई है. कुछ दिन पहले उनकी वाइफ ज्योति सिंह ने आत्महत्या की धमकी दी थी. वहीं अब वो अपने पावर स्टार पति को सपोर्ट कर रही हैं.

पवन सिंह-ज्योति सिंह के बीच मिटी दूरियां (PHOTO: Instagram @jyotipsingh999)
पवन सिंह-ज्योति सिंह के बीच मिटी दूरियां (PHOTO: Instagram @jyotipsingh999)

भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह अपने फैन्स को सरप्राइज करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं. इस बार उन्होंने रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' में हिस्सा लेकर सबको हैरान कर दिया. पवन सिंह के आने से शो में चार चांद लग चुके हैं. हर ओर उनकी चर्चा हो रही है. इस बीच उनकी वाइफ ज्योति सिंह ने भी फैन्स को छोटा सा तोहफा दिया है. ज्योति सिंह ने अपने पावर स्टार पति के लिए एक पोस्ट शेयर की है. जानते हैं कि कल तक पवन सिंह पर आरोप लगाने वाली ज्योति अचानक क्यों बदल गईं.

11 दिन में बदले ज्योति सिंह के सुर 

ये पहला मौका है जब पवन सिंह किसी रियलिटी शो का हिस्सा बने हैं. इधर भोजपुरी एक्टर ने अशीनर ग्रोवर के शो में एंट्री ली, उधर ज्योति सिंह ने अपनी पोस्ट से लोगों को कंफ्यूज कर दिया. ज्योति ने इंस्टाग्राम पर पवन सिंह का वीडियो शेयर किया है. वो लिखती हैं कि कामयाबी के हर मोड़ पर आपके साथ खड़ी हूं. भोजपुरी जगत के लोगों से निवेदन है कि पवन सिंह जी सपोर्ट करें. उन्होंने अपने पति को शो के लिए शुभकामनाएं भी दीं. 

ज्योति सिंह की पोस्ट लोगों को इसलिए हैरान कर रही है कि क्योंकि 11 दिन पहले उन्होंने आत्महत्या की धमकी दी थी. ज्योति का कहना था कि वो और उनका परिवार कई महीनों से पवन सिंह से मिलने की कोशिश कर रहा, लेकिन वो हर बार बहाना बनाकर टाल देते हैं. उनके साथ काम करने वाले लोग भी उनसे नहीं मिलवाना चाहते.

एक इंटरव्यू में पावर स्टार की वाइफ ने ये भी कहा कि पवन सिंह के पास दूसरों से माफी मांगने का समय है, लेकिन मुझसे बात करने का नहीं. ज्योति ने ये भी कहा कि उनके पास अब सुसाइड के अलावा ऑप्शन नहीं बचा है. 

पवन सिंह का डर या पब्लिसिटी?

भोजपुरी सिनेमा में पवन सिंह का बोलबाल है. वो अब तक कई लोगों को इंडस्ट्री में काम देकर उनका करियर संवार चुके हैं. कुछ लोगों ने उन पर गंभीर आरोप भी लगाए. लेकिन कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाया. तमाम विवादों या आरोपों के बावजूद वो करियर की ऊंचाईयों को छूते जा रहे हैं. ये भी कहा जाता है कि भोजपुरी स्टार की पीआर टीम काफी स्ट्रॉन्ग है. 

11 दिन में पवन सिंह के लिए ज्योति का पिघल जाना ये सोचने पर मजबूर करता है कि अचानक उनमें ये बदलाव कैसे आया. क्या वो पवन सिंह के पावर से डर गईं. या फिर उन्हें अपनी इमेज खराब होने का डर सता रहा था. या वो पवन सिंह के नाम पर अपनी पब्लिसिटी कर रही थीं. ऐसे कई सवाल हैं, जिनका जवाब सिर्फ ज्योति सिंह दे सकती हैं.  

फैन्स इस बात का भी इंतजार कर रहे हैं कि पवन सिंह 'राइज एंड फॉल' में अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े विवादों पर बात करें. फिलहाल अशनीर ग्रोवर के शो में उन्हें देखना मजेदार है. 

---- समाप्त ----
