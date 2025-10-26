scorecardresearch
 

Feedback

अनबन भूलीं अक्षरा सिंह! पवन सिंह की पत्नी ज्योति का किया सपोर्ट, खेसारी पर बोलीं- अनादर करते हैं

बिहार विधानसभा चुनाव में काराकाट सीट से पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह को भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह का समर्थन मिला है. पवन से अनबन के बावजूद अक्षरा ने एक महिला होने के नाते ज्योति की जीत की कामना की, वहीं खेसारी लाल यादव पर अनादर का आरोप लगाया.

Advertisement
X
ज्योति सिंह के समर्थन में अक्षरा सिंह (Photo: Instagram @Singhakshara)
ज्योति सिंह के समर्थन में अक्षरा सिंह (Photo: Instagram @Singhakshara)

बिहार विधानसभा चुनाव में काराकाट सीट से पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह अपनी किस्मत आजमा रही हैं. भोजपुरी सिनेमा पावर स्टार तो अपनी पत्नी का साथ नहीं दे रहे हैं लेकिन ज्योति को इंडस्ट्री से पूरा समर्थन मिल रहा है. खेसारी लाल यादव के बाद अब अक्षरा सिंह ने अपना पूरा सपोर्ट दिया है. अक्षरा ने बिहार तक से बातचीत में कहा कि वो जिस दर्द से गुजरी हैं उसे हम नहीं जान सकते. 

अनबन भूल आगे बढ़ीं अक्षरा सिंह

अक्षरा सिंह और पवन सिंह के पुराने संबंध रहे हैं. दोनों के अफेयर ने खूब सुर्खियां बटोरी, कहा जाता था कि दोनों शादी करेंगे, लेकिन पवन ने अचानक ज्योति से शादी कर सभी को चौंका दिया था. इसी के साथ अक्षरा सिंह संग उनके रिश्ते का भी अंत समझा गया. हालांकि इसके बाद अक्षरा की ज्योति संग बातचीत की रिकॉर्डिंग भी वायरल हुई थी, जिसके बाद इनके बीच की अनबन साफ तौर पर खुलकर सामने आई. 

सम्बंधित ख़बरें

Akshara Singh Shining in red outfit
पवन-खेसारी के बाद अक्षरा सिंह रखेंगी राजनीति में कदम, किसका देंगी साथ?  
pawan singh
दुल्हन की तरह सजीं अक्षरा, पवन सिंह ने गाया, छठ के लिए तैयार सितारे  
Akshra Singh
Pawan-Jyoti विवाद पर Akshra Singh ने दिया बड़ा बयान! 
Akshara Singh Shining in red outfit
लाल साड़ी में अक्षरा सिंह की अदाएं देख बोले यूजर्स- 'पवन भैया गलती कर दिए'  
Bhojpuri Stars
Pawan Singh से Akshara तक, जानिए कौन कितना अमीर! 

लेकिन अब अक्षरा ने सभी बातों को भूलकर ज्योति के लिए चुनाव में अपना सपोर्ट शो किया है. जो फैंस के लिए हैरान कर देने वाला है. हालांकि अक्षरा साफतौर पर कहती दिखीं कि एक महिला होने के नाते वो चाहती हैं कि ज्योति को जनता का साथ मिले. 

Advertisement

अक्षरा चाहती हैं- ज्योति की हो जीत

अक्षरा सिंह बोलीं- एक महिला होने के नाते मैं उनका अच्छा चाहती हूं. मैं उनका समर्थन करती हूं कि आज बेचारी जो भी कर रही हैं वो अपने बलबूते पर कर रही हैं. उनकी जो भी जर्नी रही है वो कोई नहीं जानता, कौन अपने जीवन किस पड़ाव से गुजरा है, किस दर्द से जूझ रहा है, वो आप और हम नहीं तय कर सकते हैं. और ना ही हमें आंकलन करने का हक है. तो अगर हम किसी सपोर्ट नहीं कर सकते तो उसे नीचे क्यों खींचेंगे. 

अक्षरा ने आगे कहा कि- इसलिए मैं उनके समर्थन में हूं और चाहूंगी कि एक महिला होने के नाते कि वो बहुत तरक्की करें अपने जीवन में और बहुत सारे वोटों से जीत जाएं. 

खेसारी ने किया सरेआम अनादर

अक्षरा ने साथ ही अपने राजनीति में शामिल होने पर भी चर्चा की और कहा कि वो फिलहाल इस मूड में नहीं हैं. वहीं खेसारी लाल यादव के चुनाव लड़ने पर बोलीं कि वो खुलेआम मेरा अनादर करते हैं तो मैं कहां से चली जाऊं सपोर्ट करने. अब कोई इज्जत करेगी, सपोर्ट मांगेगा तभी जाएंगे, जो खुलेआम मेरा अनादर करते हों उनका कैसे साथ देंगे. लेकिन एक इंसानियत के नाते हम चाहेंगे कि इंडस्ट्री के लोग आगे बढ़ें, तरक्की करें. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Gopalganj Election
    Advertisement