PM के ट्वीट पर RJD का वार- बिहार के नहीं UP के हैं हरिवंश, क्या अब भी नीतीश का DNA खराब?

राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह के साथ विपक्षी सांसदों द्वारा राज्यसभा में किए गए व्यवहार का मुद्दा बढ़ता जा रहा है. इस विवाद में आठ सांसद सस्पेंड हो गए, जो कल से संसद परिसर में धरने पर बैठे हैं. मंगलवार सुबह हरिवंश सभी सांसदों के लिए चाय लेकर गए, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी तारीफ की. पीएम मोदी ने इस दौरान बिहार का जिक्र किया, जिसपर अब राष्ट्रीय जनता दल का जवाब आया है.



राष्ट्रीय जनता दल ने पीएम मोदी के ट्वीट का जवाब देते हुए कहा है कि हरिवंश जी, बिहार नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के बलिया से हैं. लेकिन आपका नीतीश कुमार के डीएनए पर क्या कहना है? क्या अब भी आप मानते हैं कि उनका डीएनए खराब है?

Respected Sir, He is from Ballia, UP not from Bihar.



What’s your take on DNA of Nitish Kumar?



क्या अब भी आप मानते है कि उनका डीएनए ख़राब है? https://t.co/ztGPAWxqkV