संसद के बाहर शह-मात, धरने पर बैठे सांसदों को चाय पिलाकर खुद उपवास पर हरिवंश

राज्यसभा में किसानों से जुड़े बिल के विरोध में विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश 20 सितंबर को कृषि विधेयकों के पारित होने के दौरान विपक्षी सांसदों द्वारा किए गए अनियंत्रित व्यवहार के खिलाफ 24 घंटों के लिए उपवास रखेंगे. इसकी जानकारी उन्होंने सभापति एम. वेंकैया नायडू को दे दी है.

चिट्ठी में उपसभापति हरिवंश ने लिखा, '20 सितंबर को उच्च सदन की जो तस्वीर थी, उससे सदन, आसन की मर्यादा को अकल्पनीय क्षति पहुंची. लोकतंत्र के नाम पर हिंसक व्यवहार हुआ. आसन पर बैठे व्यक्ति को डराने की कोशिश हुई. नियम पुस्तिका फाड़ी गई.'

Rajya Sabha Deputy Chairman Harivansh to observe one-day fast against the unruly behaviour with him in the House by Opposition MPs during the passing of agriculture Bills on 20th September pic.twitter.com/cphCDVHrqM

उपसभापति हरिवंश ने लिखा, 'दो दिन से गहरी आत्मपीड़ा, आत्मतनाव और मानसिक वेदना में हूं. पूरी रात सो नहीं पाया. मुझे लगता है कि मेरे साथ अपमानजनक व्यवहार हुआ, उसके लिए मुझे एक दिन का उपवास रखना चाहिए. शायद उससे सदस्यों के अंदर आत्मशुद्धि का भाव जागृत हो.'

इस बीच राज्यसभा से निलंबित हो चुके आठ सांसदों से मंगलवार सुबह उपसभापति हरिवंश मुलाकात करने पहुंचे. हरिवंश सभी सांसदों के लिए चाय लेकर पहुंचे थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके इस व्यवहार की तारीफ की है. पीएम मोदी ने लिखा कि जिन्होंने कुछ दिन पहले उनका अपमान किया, अब हरिवंश जी उनके लिए ही चाय लेकर पहुंचे हैं.

To personally serve tea to those who attacked and insulted him a few days ago as well as those sitting on Dharna shows that Shri Harivansh Ji has been blessed with a humble mind and a big heart. It shows his greatness. I join the people of India in congratulating Harivansh Ji.