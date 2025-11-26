scorecardresearch
 

Feedback

हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद वाले ऐलान पर BJP का पलटवार, मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर को राम मंदिर के शिलान्यास का ऐलान

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद के निर्माण का ऐलान किया था. बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष ने भी अब 6 दिसंबर को बहरामपुर में राम मंदिर के निर्माण का शिलान्यास करने का ऐलान कर दिया है.

Advertisement
X
टीएमसी और बीजेपी में छिड़ा पोस्टर वॉर (Photo: ITG)
टीएमसी और बीजेपी में छिड़ा पोस्टर वॉर (Photo: ITG)

पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनावों से पहले सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है. मुर्शिदाबाद जिले में दोनों दलों के नेताओं के बीच बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेकर पोस्टर वॉर छिड़ गया है.

भरतपुर विधानसभा सीट से विधायक हुमायूं कबीर ने हाल ही में यह ऐलान किया था कि छह दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे. हुमायूं कबीर के इस ऐलान पर विपक्षी बीजेपी ने पोस्टर के जरिये पलटवार किया है. बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष मुर्शिदाबाद शाखारव सरकार ने पोस्टर जारी कर मुर्शिदाबाद में राम मंदिर बनाने का ऐलान किया है.

हुमायूं कबीर और शाखारव सरकार की ओर से मंदिर मस्जिद के बनवाने के ऐलान से मुर्शिदाबाद की सियासत गर्मा गई है. हुमायूं कबीर के ऐलान के बाद मुर्शिदाबाद में कई जगह बेलडांगा में बाबरी मस्जिद के शिलान्यास से संबंधित पोस्टर भी लगा दिए गए. कथित रूप से यह पोस्टर टीएमसी समर्थकों ने लगाए हैं. इसके लिए नेशनल हाईवे के किनारे जमीन चिह्नित कर लिए जाने की बातें भी कही जा रही थीं.

सम्बंधित ख़बरें

पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने बीजेपी को चेतावनी दी है.
पश्चिम बंगाल SIR में कटेंगे 14 लाख नाम? जानिए डिटेल 
mamata benerjee
SIR पर चैलेंज देकर फंस गईं ममता बनर्जी, सीमावर्ती जिलों के आंकड़े पोल खोल रहे हैं 
Mamata Banerjee
'...तो पूरे देश में BJP की नींव हिला दूंगी', SIR विरोधी रैली में ममता की खुली चेतावनी 
पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी.
5 जोन, 5 महीने का मेगा प्लान और ग्राउंड पर 12 बड़े नेता.. बंगाल में BJP की बड़ी तैयारी 
SIR BLO Deaths
'मैं यह दबाव नहीं झेल पा रही हूं...', वर्क प्रेशर में पश्चिम बंगाल में एक और BLO ने दी जान 

यह भी पढ़ें: आगरा में हिंदू महासभा ने TMC विधायक हुमायूं कबीर के लिए कब्र खोदी, कहा- इसी में दफना देंगे; बाबरी मस्जिद बनवाने का किया था ऐलान

Advertisement

हालांकि, जिस जमीन पर शिलान्यास की चर्चा थी, उसके मालिक ने सामने आकर खुद ही यह साफ कर दिया है कि जमीन बेची नहीं है. इन सबके बीच बीजेपी मुर्शिदाबाद के पूर्व जिलाध्यक्ष शाखारव सरकार ने अब जिले में राम मंदिर बनवाने का ऐलान कर मस्जिद-मंदिर की सियासत को और हवा दे दी है. शाखारव सरकार ने बहरामपुर में राम मंदिर बनवाने का ऐलान किया है.

यह भी पढ़ें: कौन हैं TMC MLA हुमायूं कबीर जिन्होंने बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया? उमा भारती चुनौती देने उतरीं

गौरतलब है कि हुमायूं कबीर ने एक साल पहले भी मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद बनाने की इच्छा प्रकट की थी. तब अंबिकानंद महाराज ने सागरदिघी में राम मंदिर का शिलान्यास भी कर दिया था. अब शाखारव सरकार भी बहरामपुर में राम मंदिर का शिलान्यास करते हैं, तो मुर्शिदाबाद जिले में बनने जा रहा यह दूसरा राम मंदिर होगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement