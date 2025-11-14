Bihar Constituency Wise Election Result 2025: एक क्लिक में मिलेगा बिहार विधानसभा की हर सीट का अपडेट

results.eci.gov.in: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जारी किए गए सभी एग्जिट पोल में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की सरकार बनती दिख रही है. हालांकि, इस बार कई सीटों पर मुकाबला दिलचस्प नजर आ रहा है. महागठबंधन और एनडीए के साथ पीके की जन सुराज पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM, तेज प्रताप यादव की जनशक्ति जनता दल भी मैदान में है. रुझानों में NDA को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है.

और पढ़ें

आप जिस विधानसभा सीट का रिजल्ट चेक करना चाहते हैं, नीचे दिए बॉक्स में उसे सर्च करें या दी गई लिस्ट में उसके नाम पर क्लिक करके परिणाम देख सकते हैं.

बिहार विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2025 से जुड़े सभी अपडेट्स यहां चेक करें



बिहार चुनाव 2025 में 66.91% हुआ मतदान

बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए 2 चरणों मतदान हुआ है. पहले चरण में 6 नवंबर और दूसरे चरण में 11 नवंबर को वोट डाले गए. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दोनों चरणों में कुल 66.91 फीसदी वोटिंग हुई है.

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

उपचुनाव नतीजों से जुड़े सभी अपडेट्स चेक करने के लिए यहां क्लिक करें



साल 2020 में 3 चरणों में कुल 56.93% हुआ था मतदान

बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव कोविड-19 महामारी के साये में तीन चरणों में सम्पन्न हुए थे. जिसमें 56.93 प्रतिशत वोटिंग हुई थी. पिछले विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 125 सीटों के साथ बहुमत हासिल किया था जबकि महागठबंधन ने 110 सीटों पर जीत दर्ज की थी. राजद 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी.

---- समाप्त ----