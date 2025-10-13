scorecardresearch
 

'कौन सुशासन, कौन भ्रष्टाचारी... बिहार की जनता देखेगी', IRCTC घोटाले में कोर्ट के लालू परिवार पर फैसले को लेकर BJP ने किया हमला

IRCTC घोटाले मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी यादव के खिलाफ आरोप तय किए हैं. कोर्ट के इस फैसले को लेकर बीजेपी ने लालू परिवार पर हमला बोला है.

कोर्ट के फैसले को लेकर BJP ने लालू परिवार पर सवाल खड़ा किए हैं (File Photo: ITG)
कोर्ट के फैसले को लेकर BJP ने लालू परिवार पर सवाल खड़ा किए हैं (File Photo: ITG)

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने IRCTC होटल भ्रष्टाचार घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, और तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय किए हैं. कोर्ट ने सभी पर भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश, और धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगाए हैं. कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी ने हमला बोला है. 

बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने आजतक से बातचीत करते हुए कहा कि बिहार की जनता बहुत शॉक्ड हुई थी जब यह मामला पता चला था. आज कोर्ट ने तय कर दिया है यह बड़ी गंभीर बात है बिहार के लोग इसका संज्ञान लेंगे. बिहार की जनता यह जरूर देखेगी की कौन सुशासन के साथ चल रहा है कौन भ्रष्टाचारी है. लालू यादव चाहे जो कह रहे हो कि हम निर्दोष हैं कोई भी व्यक्ति होता है वह यही कहता है. लेकिन कोर्ट ने एकाएक या सब नहीं किया बहुत दिनों से मामला चल रहा था. 

मनोज ने कहा, 'इतना बड़ा परिवार सत्ता में रहते हुए इस तरीके का कार्य किया बिहार के लोगों के लिए चौंकाने वाला खबर है. हमारा बिहार चुनाव में विकास का मुद्दा इस बार है. जब बात और करप्शन की आएगी तो लालू परिवार सब लोग अपने जहन में जरूर रखेंगे और उनको याद करेंगे.'

यह भी पढ़ें: IRCTC SCAM: फ्रॉड, साजिश और पद का दुरुपयोग, लालू फैमिली पर फैसले में कोर्ट ने क्या कहा, क्या-क्या धाराएं लगाईं?

समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव ने कहा, 'यह एक ऐसा दुर्लभ मौका है जब एक पूर्व मुख्यमंत्री और आगामी मुख्यमंत्री के खिलाफ ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोप तय किए गए हैं. लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार का एक संदिग्ध विशेष रिकॉर्ड है जिसमें हर तरह के घोटालों में लिप्तता शामिल है जिसकी हमारे देश में पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी. कौन सोच सकता था कि चारा घोटाला जैसी चीज हो सकती है जहां जानवरों के लिए खाना ही चुरा लिया गया और हजारों करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया गया. फिर जमीन के बदले नौकरी का घोटाला हुआ. और अब IRCTC घोटाले में, रेलवे की रांची और पुरी में दो प्रमुख संपत्तियां निजी पार्टियों को बेहद कम कीमत पर सौंप दी गईं, और यह सब कुछ लालू परिवार की मिलीभगत से हुआ.'

भारतीय जनता पार्टी के आईटी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक अमित मालवीय ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लालू परिवार पर हमला बोला है. अमित ने कहा, 'आज राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने आईआरसीटीसी होटलों में हुए भ्रष्टाचार मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, पूर्व बिहार मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ आरोप तय किए हैं. यह मामला रांची और पुरी के दो आईआरसीटीसी होटलों के टेंडर में हुई धांधली से जुड़ा है. भ्रष्टाचार का यह सिलसिला बताता है — सत्ता और अवसर, जब लालू परिवार के हाथ में हों, तो ग़रीबों की ज़मीन से लेकर सरकारी संस्थान तक, कोई सुरक्षित नहीं रहता.'

