scorecardresearch
 

Feedback

'तलवार, बंदूक और गोलियां बांटने वालों को कलम पसंद नहीं आएगी', Pen वितरण पर हो रही आलोचनाओं पर बोले तेजस्वी

RJD नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में छात्रों को कलम बांटने पर हो रही आलोचना का जवाब दिया. उन्होंने कहा कि वही लोग कलम पर आपत्ति कर रहे हैं, जो तलवार और गोलियां बांटते हैं. तेजस्वी ने अपने 17 महीने के कार्यकाल में 5 लाख नौकरियों का जिक्र किया और बताया कि कलम बांटकर वह बिहार को शिक्षित और रोजगारमुखी बनाना चाहते हैं.

Advertisement
X
तेजस्वी ने कहा कि हम छात्रों को कलम बांट रहे हैं, ताकि बिहार शिक्षित राज्य बन सके (Photo :PTI)
तेजस्वी ने कहा कि हम छात्रों को कलम बांट रहे हैं, ताकि बिहार शिक्षित राज्य बन सके (Photo :PTI)

RJD नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में स्टूडेंट्स को कलम (Pen) बांटने को लेकर हो रही आलोचनाओं का जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि ये वही लोग हैं जो तलवार, बंदूक और गोलियां बांटते हैं, लेकिन उन्हें कलम पसंद नहीं आएगी.

तेजस्वी ने अपने बयान में कहा कि अपने कार्यकाल के 17 महीनों में उन्होंने 5 लाख नौकरियां दी हैं और अब वह छात्रों को कलम बांट रहे हैं, ताकि बिहार एक शिक्षित राज्य बन सके. उनका कहना है कि लोगों को पढ़ना-लिखना चाहिए, ताकि उन्हें नौकरी और रोजगार मिले. 

बीजेपी ने भी तेजस्वी यादव पर निशाना साधा और कहा कि शिक्षा का प्रतीक कलम फेंकने वाले को मुख्यमंत्री बनने का अधिकार नहीं. (Photo: X/@yadavtejashwi)

सम्बंधित ख़बरें

कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने तेजस्वी के पक्ष में बयान दिया है.(File Photo: ITG)
'तेजस्वी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं...', महागठबंधन के CM फेस पर बोले कांग्रेस सांसद 
बहन के समर्थन में उतरे तेज प्रताप यादव (Photo: ITG)
'तेजस्वी की कुर्सी हथियाना चाहते हैं', संजय के खिलाफ बहन रोहिणी के सपोर्ट में उतरे तेज प्रताप 
tejashwi Yadav horse riding video fact check
फैक्ट चेक: रोड शो में घुड़सवारी करते तेजस्वी को घोड़े ने गिराया? ये है वीडियो की सच्चाई 
Bihar Elections: Free Handouts, Promises Galore, Battle for Power!
बिहार चुनाव: मुफ्त की रेवड़ी और वादों की बौछार, कुर्सी की जंग तेज 
क्या बिहार में इस बार का चुनाव रेवड़ियों के नाम होगा? देखें दंगल 

तेजस्वी यादव ने कहा कि हम नौकरियां लोगों के हाथ में देना चाहते हैं, इसलिए BJP के लोग जरूर बुरा महसूस करेंगे. उन्होंने BJP नेताओं पर भी हमला किया और कहा कि BJP के मंत्री पत्रकारों को पीटते हैं, उनके माता-पिता और बहनों को गालियां देते हैं,  हम चाहते हैं कि लोग कलम के महत्व को समझें और पहचानें.


इस मामले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा था कि 'वो कलम बांट नहीं रहे, फेंक रहे हैं. पहले खुद कलम का इस्तेमाल करना सीखें, उसके बाद दूसरों को ज्ञान दें.' गिरिराज सिंह ने यह भी तंज कसा कि 'चोरों को हर जगह चोर ही नजर आते हैं.'

Advertisement

हालांकि आरजेडी ने इस पर जवाब देते हुए कहा था कि बिहार अधिकार यात्रा में उमड़ी भीड़ से विरोधी बौखला गए हैं. तेजस्वी यादव के अश्वमेध का घोड़ा निकल चुका है. अब यह विजय के साथ ही रुकेगा. जिस मोकामा में कभी AK–47 बांटी जाती थी, वहीं तेजस्वी ने कलम बांटकर शिक्षा और बदलाव का संदेश दिया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement