बेटे इराज के जन्म की खुशी में तेजस्वी यादव ने अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को दी दावत, भोजपुरी गायक भी हुए शामिल

बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने बेटे इराज के जन्म की खुशी में राघोपुर के लोगों के लिए दावत का आयोजन किया. इस मौके पर तेजस्वी यादव ने अपने विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय लोगों को आमंत्रित किया और उन्हें भोज पर बुलाया.

दावत का आयोजन तेजस्वी यादव के पोलो रोड स्थित आवास पर किया गया. वहां विभिन्न व्यंजनों का भव्य इंतजाम किया गया, जिसमें स्थानीय लोग और समर्थक शामिल हुए. इस अवसर पर भोजपुरी गायकों ने अपनी मधुर आवाज में गाने गाकर कार्यक्रम को और रंगीन बना दिया.

स्थानीय लोगों ने इस अवसर को खुशी का मौका बताते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष के साथ मिलकर यह उत्सव मनाना बेहद आनंददायक अनुभव रहा. भोज और सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से तेजस्वी यादव ने अपने क्षेत्रवासियों के साथ अपनी खुशियां साझा कीं. इस आयोजन ने न केवल परिवारिक खुशी का माहौल बनाया, बल्कि स्थानीय जनता और नेता के बीच जुड़ाव को भी मजबूत किया.

लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी के आवास में हंगामा

उधर, बिहार के मखदुमपुर विधानसभा क्षेत्र से राजद विधायक सतीश कुमार के विरोध में शनिवार को स्थानीय लोगों ने पटना स्थित लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के सरकारी आवास में जबरदस्त हंगामा किया. लोग जोर देकर मांग कर रहे थे कि सतीश कुमार को दोबारा पार्टी का टिकट न दिया जाए. विरोध कर रहे लोगों ने नारेबाजी करते हुए कहा कि 'चोर विधायक नहीं चाहिए, सतीश कुमार को हराना होगा.'

मखदुमपुर से आए सैकड़ों लोग अचानक आवास परिसर में प्रवेश कर गए और तेज आवाज में नारे लगाने लगे. उनका आरोप था कि सतीश कुमार ने विधानसभा क्षेत्र में किसी भी तरह का विकास कार्य नहीं किया और जनता की समस्याओं की अनदेखी की. इसी वजह से उन्हें पुनः टिकट नहीं मिलना चाहिए.

विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों ने पार्टी सुप्रीमो लालू यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से स्पष्ट मांग की कि अगर राजद ने सतीश कुमार को टिकट दिया, तो जनता इसका कड़ा विरोध करेगी. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि टिकट केवल ऐसे उम्मीदवार को मिलना चाहिए जो क्षेत्र के विकास और जनता की भलाई के लिए काम करे. उन्होंने सतीश कुमार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उन्हें 'चोर विधायक' भी बताया.

