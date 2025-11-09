scorecardresearch
 

तेजस्वी ने परिवार-समर्थकों के साथ मनाया जन्मदिन, दिनारा में लोगों ने पहनाया चांदी का मुकुट

बिहार में धुआंधार चुनावी प्रचार के बीच आरजेडी नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे तेजस्वी यादव ने परिवार और समर्थकों के साथ अपना जन्मदिन मनाया. पटना में उनके आवास के बाहर जश्न का माहौल रहा तो दिनारा की जनसभा में उन्हें चांदी का मुकुट पहनाया गया और मंच पर जन्मदिन का केक काटा गया. समर्थकों ने जगह-जगह 'तेजस्वी यादव सीएम बने' के पोस्टर लगाए.

समर्थकों ने मनाया तेजस्वी का जन्मदिन (Photo: Screengrab)
समर्थकों ने मनाया तेजस्वी का जन्मदिन (Photo: Screengrab)

बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार की भागदौड़ के बीच राष्ट्रीय जनता दल के (RJD) नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने शनिवार रात अपना जन्मदिन बेहद सादगी और उत्साह के साथ मनाया. तेजस्वी यादव ने देर रात परिवार के साथ केक काटा, जबकि उनके आवास के बाहर समर्थकों ने गीत-संगीत और नाच-गाने के साथ जन्मदिन का जश्न मनाया.

जश्न में डूबे आरजेडी कार्यकर्ता

पटना स्थित तेजस्वी यादव के सरकारी आवास के बाहर शुक्रवार रात से ही सैकड़ों की संख्या में समर्थक जुटने लगे थे. समर्थकों ने "तेजस्वी यादव जिंदाबाद" और "बिहार का भविष्य तेजस्वी यादव" के नारे लगाए. माहौल पूरी तरह जश्न में डूबा रहा.

समर्थकों ने पहनाया चांदी का मुकुट

तेजस्वी यादव को सोशल मीडिया पर भी लोगों ने जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है जिसके लिए उन्होंने सबका आभार जताया है. शनिवार को तेजस्वी यादव ने रोहतास जिले के दिनारा में आयोजित जनसभा को भी संबोधित किया जहां जन्मदिन के मौके पर स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें चांदी का मुकुट पहनाकर सम्मानित किया. 

सभा के दौरान जनता ने ‘मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जिंदाबाद’ के नारे लगाए. जनसभा के अंत में मंच पर ही कार्यकर्ताओं ने जन्मदिन का केक काटकर उन्हें बधाई दी.

बिहार बदलाव चाहता है: तेजस्वी यादव

तेजस्वी यादव ने इस अवसर पर कहा कि, 'बिहार अब बदलाव चाहता है, जनता महागठबंधन को पूर्ण बहुमत से जिताने का मन बना चुकी है.' उन्होंने रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य को अपनी प्राथमिकता बताया. वहीं, आरजेडी कार्यालय से लेकर जिला मुख्यालयों तक तेजस्वी यादव के जन्मदिन को धूमधाम से मनाया गया. समर्थकों ने गरीबों के बीच फल, कपड़े और मिठाइयां बांटीं. तेजस्वी यादव का जन्म 1989 में हुआ था और आज वो 36 साल के हो गए.

 

