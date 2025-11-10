scorecardresearch
 

Feedback

'हमारी पार्टी 10 से 15 सीटें जीतेगी, 14 नवंबर को पता चलेगा सरकार किसकी', बोले तेज प्रताप यादव

जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव ने बिहार चुनाव में अपनी पार्टी के 10 से 15 सीटें जीतने का दावा किया है. हालांकि, उन्होंने सरकार कौन बनाएगा, इस पर कहा कि "14 नवंबर को पता चलेगा". महुआ सीट पर वह खुद RJD के मुकेश कुमार रोशन और LJP (रामविलास) के संजय कुमार सिंह के खिलाफ मैदान में हैं, जिससे मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है.

Advertisement
X
बिहार चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे. (File Photo: ITG)
बिहार चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे. (File Photo: ITG)

बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान के बीच जनशक्ति जनता दल (Janshakti Janata Dal) के प्रमुख और महुआ सीट से उम्मीदवार तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी की जीत को लेकर बड़ा दावा किया है. उन्होंने भरोसा जताया कि उनकी पार्टी इस बार के चुनाव में 10 से 15 सीटें जीतेगी.

जीत का भरोसा, सरकार पर सस्पेंस
पत्रकारों से बातचीत के दौरान तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी की चुनावी संभावनाओं पर आत्मविश्वास व्यक्त करते हुए कहा, "हम जीतेंगे, हमारी पार्टी 10 से 15 सीटें जीतेगी." हालांकि, जब उनसे यह पूछा गया कि राज्य में अगली सरकार कौन बनाएगा, तो उन्होंने सस्पेंस बनाए रखा.

तेज प्रताप ने कहा, "देखते हैं क्या होता है. 14 नवंबर को पता चलेगा. नतीजे 14 तारीख को आएंगे. मैं सबकुछ नहीं जानता हूं, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं बता सकता."

सम्बंधित ख़बरें

राहुल गांधी करीब 20 मिनट की देरी से पहुंचे. (Photo: AI-generated)
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पार्टी ने दी सजा, अपने ही ट्रेनिंग कैंप में देरी से पहुंचे थे 
tej pratap yadav security
तेज प्रताप को मिली Y+ सिक्योरिटी लालू परिवार की राजनीति के‍ लिए कितनी 'घातक' 
My assassination could also be orchestrated by people: Tej Pratap Yadav
'मेरे कई दुश्मन...', तेज प्रताप ने बताया जान का खतरा, मिली Y+ सुरक्षा 
Tej Prataps attack on Rahul: There is no benefit from the allegations of vote theft.
'वोट चोरी के आरोपों से फायदा नहीं', तेज प्रताप का राहुल पर हमला 
तेज प्रताप यादव ने कहा कि राहुल गांधी के वोट चोरी वाले बयान से चुनाव में कुछ नहीं बदलेगा (Photo: PTI)
‘वोट चोरी मुद्दे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जनता खुद समझदार है', राहुल के आरोपों पर तेज प्रताप की नसीहत 

खुद की भविष्यवाणी से इंकार
तेज प्रताप यादव का यह बयान ऐसे समय आया है जब राज्य में NDA और INDIA गठबंधन के बीच मुख्य मुकाबला चल रहा है. उन्होंने अपनी पार्टी की सीटों का अनुमान तो लगाया, लेकिन राज्य में सरकार बनाने के अंतिम नतीजे पर टिप्पणी करने से यह कहकर मना कर दिया कि वह कोई 'सर्वज्ञ' (सब कुछ जानने वाला) नहीं हैं.

Advertisement

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

बिहार चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे, जिसके बाद ही यह तय होगा कि राज्य में अगली सरकार किस गठबंधन की बनेगी.

महुआ सीट पर मुख्य मुकाबला इन उम्मीदवारों के बीच है.
तेज प्रताप यादव: (उम्मीदवार, जनशक्ति जनता दल - JJD)
मुकेश कुमार रोशन: (उम्मीदवार, राष्ट्रीय जनता दल - RJD)
संजय कुमार सिंह: (उम्मीदवार, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) - LJP (रामविलास), जो NDA का हिस्सा हैं.)

यह मुकाबला इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि, तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं और उन्होंने अपनी नई पार्टी (JJD) बनाकर अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली RJD के खिलाफ उम्मीदवार उतारा है. RJD ने अपने मौजूदा विधायक मुकेश कुमार रोशन पर दोबारा भरोसा जताया है, जो 2020 के चुनाव में इस सीट से जीते थे. वहीं, NDA गठबंधन से लोजपा (रामविलास) के संजय कुमार सिंह भी मैदान में हैं, जिससे मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है. तेज प्रताप यादव ने अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने के लिए महुआ सीट को चुना है, जहां से वह पहले विधायक रह चुके हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement