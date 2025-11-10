'हमारी पार्टी 10 से 15 सीटें जीतेगी, 14 नवंबर को पता चलेगा सरकार किसकी', बोले तेज प्रताप यादव

बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान के बीच जनशक्ति जनता दल (Janshakti Janata Dal) के प्रमुख और महुआ सीट से उम्मीदवार तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी की जीत को लेकर बड़ा दावा किया है. उन्होंने भरोसा जताया कि उनकी पार्टी इस बार के चुनाव में 10 से 15 सीटें जीतेगी.

जीत का भरोसा, सरकार पर सस्पेंस

पत्रकारों से बातचीत के दौरान तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी की चुनावी संभावनाओं पर आत्मविश्वास व्यक्त करते हुए कहा, "हम जीतेंगे, हमारी पार्टी 10 से 15 सीटें जीतेगी." हालांकि, जब उनसे यह पूछा गया कि राज्य में अगली सरकार कौन बनाएगा, तो उन्होंने सस्पेंस बनाए रखा.

तेज प्रताप ने कहा, "देखते हैं क्या होता है. 14 नवंबर को पता चलेगा. नतीजे 14 तारीख को आएंगे. मैं सबकुछ नहीं जानता हूं, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं बता सकता."

खुद की भविष्यवाणी से इंकार

तेज प्रताप यादव का यह बयान ऐसे समय आया है जब राज्य में NDA और INDIA गठबंधन के बीच मुख्य मुकाबला चल रहा है. उन्होंने अपनी पार्टी की सीटों का अनुमान तो लगाया, लेकिन राज्य में सरकार बनाने के अंतिम नतीजे पर टिप्पणी करने से यह कहकर मना कर दिया कि वह कोई 'सर्वज्ञ' (सब कुछ जानने वाला) नहीं हैं.

बिहार चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे, जिसके बाद ही यह तय होगा कि राज्य में अगली सरकार किस गठबंधन की बनेगी.

महुआ सीट पर मुख्य मुकाबला इन उम्मीदवारों के बीच है.

तेज प्रताप यादव: (उम्मीदवार, जनशक्ति जनता दल - JJD)

मुकेश कुमार रोशन: (उम्मीदवार, राष्ट्रीय जनता दल - RJD)

संजय कुमार सिंह: (उम्मीदवार, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) - LJP (रामविलास), जो NDA का हिस्सा हैं.)

यह मुकाबला इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि, तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं और उन्होंने अपनी नई पार्टी (JJD) बनाकर अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली RJD के खिलाफ उम्मीदवार उतारा है. RJD ने अपने मौजूदा विधायक मुकेश कुमार रोशन पर दोबारा भरोसा जताया है, जो 2020 के चुनाव में इस सीट से जीते थे. वहीं, NDA गठबंधन से लोजपा (रामविलास) के संजय कुमार सिंह भी मैदान में हैं, जिससे मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है. तेज प्रताप यादव ने अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने के लिए महुआ सीट को चुना है, जहां से वह पहले विधायक रह चुके हैं.

