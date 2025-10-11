scorecardresearch
 

गाड़ी रोक जलेबी बनाने लगे तेज प्रताप यादव, लोगों की लगी भीड़, Video वायरल

गया के वजीरगंज में जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव का चुनावी कार्यक्रम चर्चा में रहा जब वे रास्ते में जलेबी बनाते दिखे. लोगों ने उनके साथ सेल्फी ली और नारे लगाए. सभा में तेज प्रताप ने ब्लैक बोर्ड को शिक्षा और पार्टी का प्रतीक बताया तथा मोदी सरकार पर चीनी मिलों और रोजगार को लेकर वादाखिलाफी के आरोप लगाए.

लोगों ने तेज प्रताप के साथ तस्वीरें लीं. (Photo: Screengrab)
बिहार के गया जिले के वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र में जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव का चुनावी सभा कार्यक्रम उस वक्त चर्चा का विषय बन गया, जब वे रास्ते में एक जलेबी की दुकान पर रुक गए. सभा स्थल की ओर जाते हुए तेज प्रताप ने अचानक सड़क किनारे एक दुकान में जलेबी बनते देख गाड़ी रुकवाई और खुद जलेबी बनाने में जुट गए.

जलेबी बनाते दिखे तेज प्रताप, लोगों की लगी भीड़
तेज प्रताप यादव ने दुकान के कढ़ाही में खुद जलेबी बनाई और मुस्कुराते हुए उसे चखा भी. उन्होंने दुकान के मालिक को जलेबी का पैसा भी दिया. इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने उनके साथ सेल्फी ली और 'लालू यादव जिंदाबाद' के नारे लगाए. देखते ही देखते भीड़ उमड़ पड़ी और माहौल चुनावी सभा से पहले ही चुनावी रंग में रंग गया.

'देश का हर नेता ब्लैक बोर्ड के सामने पढ़ा है'
फतेपुर प्रखंड में आयोजित चुनावी सभा में तेज प्रताप यादव ने अपने खास अंदाज में जनता को संबोधित किया. उन्होंने कहा, 'आप लोग ब्लैक बोर्ड पर पढ़े हैं की नहीं? हाथ उठाओ! देश का हर नेता, चाहे मोदी जी ही क्यों न हों, ब्लैक बोर्ड के सामने ही पढ़ाई की है.'

उन्होंने अपने पार्टी के चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड को दिखाते हुए कहा कि शिक्षा का आरंभ ब्लैक बोर्ड से होता है, इसलिए आने वाले चुनाव में बटन भी ब्लैक बोर्ड के सामने ही दबाना है.

मोदी सरकार पर साधा निशाना
तेज प्रताप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा, मोदी जी हर बार जुमला देते हैं कि बिहार की चीनी मिल चालू करेंगे, लेकिन आज तक सिर्फ चाय पी रहे हैं. उन्होंने कहा कि जब वे स्वास्थ्य मंत्री थे, तब जनता से मेडिकल कॉलेज खोलने का वादा किया था और आज वह बनकर तैयार है, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा.

