गाड़ी रोक जलेबी बनाने लगे तेज प्रताप यादव, लोगों की लगी भीड़, Video वायरल

बिहार के गया जिले के वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र में जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव का चुनावी सभा कार्यक्रम उस वक्त चर्चा का विषय बन गया, जब वे रास्ते में एक जलेबी की दुकान पर रुक गए. सभा स्थल की ओर जाते हुए तेज प्रताप ने अचानक सड़क किनारे एक दुकान में जलेबी बनते देख गाड़ी रुकवाई और खुद जलेबी बनाने में जुट गए.

जलेबी बनाते दिखे तेज प्रताप, लोगों की लगी भीड़

तेज प्रताप यादव ने दुकान के कढ़ाही में खुद जलेबी बनाई और मुस्कुराते हुए उसे चखा भी. उन्होंने दुकान के मालिक को जलेबी का पैसा भी दिया. इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने उनके साथ सेल्फी ली और 'लालू यादव जिंदाबाद' के नारे लगाए. देखते ही देखते भीड़ उमड़ पड़ी और माहौल चुनावी सभा से पहले ही चुनावी रंग में रंग गया.

'देश का हर नेता ब्लैक बोर्ड के सामने पढ़ा है'

फतेपुर प्रखंड में आयोजित चुनावी सभा में तेज प्रताप यादव ने अपने खास अंदाज में जनता को संबोधित किया. उन्होंने कहा, 'आप लोग ब्लैक बोर्ड पर पढ़े हैं की नहीं? हाथ उठाओ! देश का हर नेता, चाहे मोदी जी ही क्यों न हों, ब्लैक बोर्ड के सामने ही पढ़ाई की है.'

Advertisement

उन्होंने अपने पार्टी के चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड को दिखाते हुए कहा कि शिक्षा का आरंभ ब्लैक बोर्ड से होता है, इसलिए आने वाले चुनाव में बटन भी ब्लैक बोर्ड के सामने ही दबाना है.

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

मोदी सरकार पर साधा निशाना

तेज प्रताप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा, मोदी जी हर बार जुमला देते हैं कि बिहार की चीनी मिल चालू करेंगे, लेकिन आज तक सिर्फ चाय पी रहे हैं. उन्होंने कहा कि जब वे स्वास्थ्य मंत्री थे, तब जनता से मेडिकल कॉलेज खोलने का वादा किया था और आज वह बनकर तैयार है, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा.

---- समाप्त ----

इनपुट- पंकज कुमार