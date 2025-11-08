बिहार चुनाव के बीच तेज प्रताप को मिली Y प्लस सिक्योरिटी, गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के संस्थापक तेज प्रताप यादव को केंद्र सरकार ने Y-Plus कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की है. गृह मंत्रालय के आदेश के बाद सीआरपीएफ (CRPF) की सुरक्षा टीम उन्हें कवर देगी. तेज प्रताप यादव को यह सुरक्षा वीआईपी प्रोटेक्शन लिस्ट के तहत दी गई है. बताया जा रहा है कि सुरक्षा एजेंसियों ने हाल ही में उनकी सुरक्षा को लेकर विशेष रिपोर्ट सौंपी थी, जिसके बाद यह फैसला लिया गया.
तेज प्रताप यादव हाल ही में निर्वाचन आयोग पहुंचे थे, जहां उन्होंने बताया कि मामला दरअसल श्याम किशोर चौधरी का है. उन्हें पार्टी का सिंबल दिया गया था, लेकिन उन्होंने बिना पूछे महागठबंधन और वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी से समर्थन ले लिया. इसी मुद्दे को लेकर वे आयोग पहुंचे थे ताकि श्याम किशोर का नामांकन रद्द कराया जा सके.
तेज प्रताप ने बताया कि आयोग ने उनसे कहा है कि वह अपनी पार्टी के लेटरहेड पर लिखित शिकायत दें, ताकि कार्रवाई की जा सके. वहीं सुरक्षा को लेकर उन्होंने कहा कि बिहार में हालात ऐसे हैं कि कब, कहां से हमला हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता. इसलिए उन्होंने केंद्र सरकार से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की.
Y-Plus कैटेगरी की सुरक्षा कैसी रहेगी?
इस प्रकार की सुरक्षा में आर्म्ड पुलिस के 11 कमांडो तैनात किए जाते हैं, जिसमें 5 पुलिस के स्टैटिक जवान वीआईपी की सुरक्षा के लिए उनके घर और आसपास रहते हैं. साथ ही 6 पीएसओ तीन शिफ्ट में सुरक्षा करते हैं.
चुनाव जीत गए तो किसके साथ जाएंगे?
बता दें कि तेज प्रताप यादव बिहार की महुआ सीट से सियासी किस्मत आजमा रहे हैं, जहां पहले चरण में मतदान पूरा हो चुका है. वहीं, तेज प्रताप ने बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी राजनीतिक रणनीति को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी किसी भी ऐसी सरकार के साथ जाएगी, जो रोजगार देगी, पलायन रोकेगी और बिहार में वास्तविक बदलाव लाने का काम करेगी.
उनके इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है, क्योंकि इसे चुनाव परिणामों के बाद संभावित गठबंधन संकेत के रूप में देखा जा रहा है. जब उनसे पूछा गया कि क्या भविष्य में वे खुद मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल हो सकते हैं, तेज प्रताप ने मुस्कुराते हुए कहा, 'देखिए, वो तो बाद की बात है. जनता मालिक है, जनता बनाती है, बिगाड़ती है, सब जनता के हाथ में है.'
अपनी जनसभा में 'हरा गमछा' देख भड़के तेज प्रताप
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होना है, जिसमें 122 सीटों का फैसला होना है. सभी राजनीतिक दलों ने अपना चुनाव प्रचार अभियान तेज कर दिया है. इसी कड़ी में शनिवार को गया के वजीरगंज में तेज प्रताप यादव ने जनशक्ति जनता दल के प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बिना नाम लिए राजद पर जमकर निशाना साधा.
तेज प्रताप यादव जनसभा में हरे गमछे वाले एक व्यक्ति को देखकर भड़क उठे और लालू प्रसाद यादव के अंदाज में चिल्लाए, 'हरा गमछा उतारो, यहां पीला गमछा चलेगा!' उन्होंने कहा, 'हरा गमछा जयचंद की पार्टी का है, जो हमें परिवार और पार्टी से निकाल दिया. बहुत सारे बहरूपिए भी घूम रहे हैं.' उन्होंने बिना नाम लिए राजद पर तंज कसते हुए कहा कि ये लोग जनता को भरमाने का काम कर रहे हैं.