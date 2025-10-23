scorecardresearch
 

Feedback

बिहार चुनाव: मोहनिया सीट पर RJD का निर्दलीय उम्मीदवार रवि पासवान को समर्थन, दलित वोटरों को साधने की कोशिश

RJD ने मोहनिया सीट पर श्वेता सुमन का नामांकन रद्द होने के बाद निर्दलीय रवि पासवान को समर्थन दिया है. यह कदम दलित वोट बैंक मजबूत करने और छेदी पासवान की विरासत से जुड़ने की रणनीति माना जा रहा है. अब मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है, जिससे बीजेपी के लिए चुनौती बढ़ी है.

Advertisement
X
RJD ने मोहनिया में रवि पासवान को समर्थन दिया (Photo: Facebook/@RJD)
RJD ने मोहनिया में रवि पासवान को समर्थन दिया (Photo: Facebook/@RJD)

बिहार चुनाव 2025 के मतदान में अब बस कुछ ही समय बचा हुआ है. उससे पहले राजनीतिक दल सारे दाव पेच चलने में लगे हुए हैं. तेजस्वी यादव की पार्टी RJD ने मोहनिया विधानसभा सीट पर एक बड़ा राजनीतिक कदम उठाया है. इस सीट पर RJD की अपनी उम्मीदवार श्वेता सुमन का नामांकन रद्द हो गया था. ऐसे में पार्टी ने निर्दलीय उम्मीदवार रवि पासवान को अपना समर्थन दे दिया है. इस घोषणा को सोशल मीडिया के जरिए आधिकारिक तौर पर जारी किया गया है. इससे पूरे क्षेत्र में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है.

रवि पासवान छेदी पासवान के बेटे हैं. छेदी पासवान यहां के बहुत बड़े नेता रहे हैं और उनका नाम दलित समाज में आज भी बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है. RJD का यह कदम इसी विरासत को जोड़ने की कोशिश लग रहा है. पार्टी चाहती है कि दलित वोटर उसके पक्ष में आएं.

विशेषज्ञों का मानना है कि RJD एक साथ दो मकसद पूरे करना चाह रही है. पहला, दलित वोटों को अपने पक्ष में लाना. दूसरा, जिन कार्यकर्ताओं को श्वेता सुमन के नामांकन रद्द होने से नाराजगी हुई थी, उन्हें शांत करना.

सम्बंधित ख़बरें

Development and law enforcement in Siwan since 2005
'ब‍िहार में 2005 के बाद कानून राज स्थाप‍ित', बोले नीतीश 
Bihar Election 2025: तेजस्वी यादव का बड़ा दांव, अमित शाह का प्लान 
‘Now lick it...’, in Lucknow, thugs forced an elderly man to consume urine.
नीतीश कुमार के 10 हजार के जवाब में तेजस्वी का 30 हजार की नौकरी का दांव! 
तेजस्वी का महिला कार्ड, जीविका दीदियों को ₹30 हजार वेतन और पक्की नौकरी का वादा 
Alcohol prohibition has been properly implemented
शराब बंदी को लेकर क्या है ब‍िहार की मह‍िलाओं का कहना 

इस फैसले से चुनाव अब सीधा नहीं रहा है. यह त्रिकोणीय हो गया है. इससे बीजेपी के लिए भी चुनौती बढ़ गई है. बीजेपी अपने पारंपरिक समर्थकों को बचाने और सीट बचाए रखने के लिए पूरी ताकत लगा रही है.

Advertisement

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

यह भी पढ़ें: खेसारी लाल यादव का चुनाव लड़ना, तेजस्वी के लिए कितना फायदेमंद?

Ravi Paswan
मोहनिया सीट से निर्दलीय प्रत्‍याशी रवि पासवान

स्थानीय RJD कार्यकर्ता रवि पासवान के समर्थन में हैं. वे कहते हैं कि वह युवा, ऊर्जावान और जनता से जुड़े नेता हैं. वे अपने पिता की तरह विकास की राजनीति कर सकते हैं.

अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या RJD का यह फैसला मोहनिया में नए राजनीतिक समीकरण बना पाएगा. और क्या रवि पासवान अपने पिता की विरासत के साथ-साथ राजद के समर्थन से जीत हासिल कर पाएंगे.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement