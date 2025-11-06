'यह पाकिस्तान नहीं है...', बिहार में बुर्का पहनकर फर्जी वोटिंग पर बोले गिरिराज सिंह

बिहार में पहले चरण की वोटिंग जारी है. इसी बीच केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने बुर्का पहनकर कथित फर्जी मतदान को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने हर बूथ पर आंगनबाड़ी सेविका की तैनाती की है, ताकि अगर किसी को लगे कि बुर्के में कोई संदिग्ध व्यक्ति फर्जी वोट डाल रहा है, तो सेविका उसकी पहचान की पुष्टि में मदद करेगी.

गिरिराज सिंह ने साफ कहा कि इसे धर्म से जोड़कर ना देखा जाए, क्योंकि यह पाकिस्तान नहीं है जहां शरिया कानून चलता है. तेजस्वी यादव का राज जीवन में आएगा नहीं, जो यहां शरिया कानून लागू हो जाएगा.

गिरिराज का कहना था कि फर्जी मतदान रोकने के लिए बूथों पर पर्याप्त व्यवस्था है और इसे धर्म से जोड़ने की कोशिश गलत है.

बड़हिया में डाला वोट, अधिकारियों ने पौधा देकर किया स्वागत

इससे पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने पैतृक गांव बड़हिया में मतदान किया. उन्होंने मध्य विद्यालय-2 स्थित मतदान केंद्र संख्या 43 पर सुबह सबसे पहला वोट डाला. मतदान केंद्र पर मौजूद अधिकारियों ने उन्हें पौधा भेंट कर स्वागत किया.

राहुल गांधी और तेजस्वी पर भी साधा निशाना

मतदान के बाद पत्रकारों से बातचीत में गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भारतीय सेना पर दिए हालिया बयान को लेकर भी तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि वोटर चेहरे पर नहीं, बल्कि विकास के आधार पर मतदान करें.

उन्होंने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार की जनता समझदार है और पहले चरण की 121 सीटों में से 95 सीटों पर एनडीए की जीत तय है.

'चेहरा नहीं, विकास देखकर करें वोट'

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि चुनाव भावनाओं या चेहरे के आधार पर नहीं, बल्कि विकास और स्थिरता को देखकर होना चाहिए. उन्होंने दावा किया कि केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों ने बिहार की दिशा बदलने का काम किया है और जनता इसे वोटों में बदलकर दिखाएगी.

