'मृत लोगों' के साथ चाय पीने का अनुभव मिला... राहुल गांधी ने Video शेयर कर चुनाव आयोग पर कसा तंज

बिहार चुनाव से पहले वोटों के रिवीजन लोकर सियासी संग्राम मचा हुआ है. इस बीच राहुल गांधी ने बुधवार को कई ऐसे लोगों से मुलाकात की, जिन्हें चुनाव आयोग की नई वोटर लिस्ट में मृत घोषित किया गया है. राहुल गांधी ने इनके साथ चाय पी और चुनाव आयोग पर तंज कसते हुए कहा कि जीवन में बहुत से दिलचस्प अनुभव हुए लेकिन कभी मृत लोगों के साथ चाय पीने का मौका नहीं मिला.

दरअसल, बिहार के राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट में मृत घोषित किए गए सात वोटरों के साथ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चाय पी. इसका वीडियो उन्होंने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर शेयर किया. इसके साथ उन्होंने लिखा, "जीवन में बहुत दिलचस्प अनुभव हुए हैं, लेकिन कभी 'मृत लोगों' के साथ चाय पीने का मौका नहीं मिला था. इस अनोखे अनुभव के लिए, धन्यवाद चुनाव आयोग!"

इन वोटरों में रामिकबाल राय, हरेंद्र राय, लालमुनी देवी, वचिया देवी, लालवती देवी, पुनम कुमारी और मुन्ना कुमार शामिल हैं. ये सभी तेजस्वी यादव के निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता हैं. आरोप है कि SIR प्रक्रिया के दौरान इनके द्वारा सभी आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी की गई लेकिन इसके बावजूद इनके नामों को वोटर लिस्ट से हटा दिया गया.

कांग्रेस का आरोप- साजिश के तहत काटे गए नाम

राहुल गांधी और कांग्रेस का आरोप है कि यह महज लापरवाही नहीं, बल्कि मतदाताओं को वंचित रखने की राजनीतिक साजिश है. कांग्रेस के मुताबिक, चुनाव आयोग ने मृत, प्रवासित आदि मतदाताओं की लिस्ट सार्वजनिक रूप से जारी नहीं की. पार्टी कार्यकर्ताओं ने केवल 2-3 बूथों से अनौपचारिक तरीके से यह जानकारी जुटाई. दावा है कि इन सात लोगों का मामला तो सिर्फ एक झलक है, पूरे क्षेत्र में ऐसे कई जीवित मतदाता हैं जिन्हें मृत बताकर सूची से बाहर कर दिया गया है.

