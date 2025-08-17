scorecardresearch
 

'50 प्रतिशत आरक्षण सीमा हटाएंगे, असली जाति जनगणना कराएंगे', राहुल गांधी ने बिहार से किया ऐलान

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार ने जाति जनगणना की घोषणा केवल दबाव में की है, लेकिन न तो यह असली (True) जाति जनगणना कराएगी और न ही आरक्षण पर लगे 50% की सीमा को हटाएगी .

विपक्ष की वोट अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी, मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव (Photo: Congress X)
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को दावा किया कि मोदी सरकार ने दबाव में आकर जाति जनगणना की घोषणा की है, लेकिन वह न तो "सच्ची" जाति जनगणना कराएगी और न ही आरक्षण पर लगी 50% की सीमा को हटाएगी.

बिहार के सासाराम में 'वोटर अधिकार यात्रा' की शुरुआत करते हुए राहुल गांधी ने यह बात कही. इस कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश साहनी भी शामिल हुए.

राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा, "हमने संसद में कहा था कि हमें जाति जनगणना चाहिए और आरक्षण पर 50% की सीमा की दीवार को खत्म किया जाना चाहिए. मैंने यह बात प्रधानमंत्री मोदी के सामने कही थी." 

यह भी पढ़ें: '7 दिन में हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी...', राहुल गांधी पर CEC ज्ञानेश कुमार ने साधा निशाना

सच्ची जाति जनगणना नहीं कराएगी सरकार- राहुल

उन्होंने आगे कहा, "भाजपा और नरेंद्र मोदी ने दबाव में आकर जाति जनगणना की घोषणा तो कर दी, लेकिन मैं जानता हूं कि वे न तो सच्ची जाति जनगणना कराएंगे और न ही आरक्षण पर 50% की सीमा की दीवार को कभी हटाएंगे."

राहुल गांधी ने दोहराया कि कांग्रेस और 'इंडिया' ब्लॉक देश भर में जाति जनगणना कराएगा और आरक्षण पर लगी 50% की सीमा को हटाएगा. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अप्रैल में घोषणा की थी कि अगली जनगणना में जातिगत विवरण शामिल किया जाएगा, जो आजादी के बाद पहली बार होगा.

वोटर अधिकार यात्रा 20 जिलों से निकलेगी

कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल लंबे समय से राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं. केंद्र की घोषणा के बाद भी कांग्रेस ने सरकार की मंशा और जनगणना की समय-सीमा पर सवाल उठाए थे. 'वोटर अधिकार यात्रा' बिहार के 20 से अधिक जिलों से होकर गुजरेगी, जिसका उद्देश्य कथित 'वोट चोरी' के खिलाफ कांग्रेस के अभियान को तेज करना है.

यह भी पढ़ें: 'क्या हमें किसी की बहू-बेटी के CCTV वीडियो शेयर करनी चाहिए...', राहुल गांधी के फुटेज मांगने पर EC का जवाब

