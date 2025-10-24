LIVE: कर्पूरी ठाकुर के गांव पहुंचे पीएम मोदी, बिहार में चुनावी कैंपेन का करेंगे आगाज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के समस्तीपुर में स्थित भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के गांव पहुंच गए हैं. समस्तीपुर पहुंचने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम मोदी का स्वागत किया. यहां से वह बिहार के दो बार सीएम रहे जननायक कर्पूरी ठाकुर के पैतृक गांव 'कर्पूरी ग्राम' पहुंचे. पीएम मोदी ने यहां कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिजनों से मुलाकात की.

पीएम मोदी बिहार चुनाव के लिए यहीं से बीजेपी और एनडीए के प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे. निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव के ऐलान बाद पीएम मोदी का यह राज्य का पहला दौरा है.

