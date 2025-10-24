scorecardresearch
 

Feedback

LIVE: कर्पूरी ठाकुर के गांव पहुंचे पीएम मोदी, बिहार में चुनावी कैंपेन का करेंगे आगाज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के समस्तीपुर में स्थित भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के गांव पहुंच गए हैं. वह बिहार चुनाव के लिए यहीं से बीजेपी और एनडीए के प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे. निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव के ऐलान बाद पीएम मोदी का यह राज्य का पहला दौरा है.

Advertisement
X
पीएम मोदी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को उनके पैतृक गांव समस्तीपुर में श्रद्धांजलि दी. (Photo: ITG)
पीएम मोदी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को उनके पैतृक गांव समस्तीपुर में श्रद्धांजलि दी. (Photo: ITG)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के समस्तीपुर में स्थित भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के गांव पहुंच गए हैं. समस्तीपुर पहुंचने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम मोदी का स्वागत किया. यहां से वह बिहार के दो बार सीएम रहे जननायक कर्पूरी ठाकुर के पैतृक गांव 'कर्पूरी ग्राम' पहुंचे. पीएम मोदी ने यहां कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिजनों से मुलाकात की.

पीएम मोदी बिहार चुनाव के लिए यहीं से बीजेपी और एनडीए के प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे. निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव के ऐलान बाद पीएम मोदी का यह राज्य का पहला दौरा है. 

 

सम्बंधित ख़बरें

Jyoti Singh
Pawan Singh की पत्नी Jyoti प्रचार के दौरान हुईं भावुक! 
What is this? The honor of Mithila? said the BJP MLA while throwing the pagdi.
मैथिली ठाकुर के प्रचार में 'मिथिला पाग' को लेकर क्यों मचा बवाल? 
Describing the grand alliance as a stick alliance, he said, They only know how to wield sticks.
आज PM मोदी, शाह-नड्डा, तेजस्वी कहां-कहां करेंगे रैलियां?  
वारसलीगंज, प्राणपुर और बाबूबरही में नामांकन वापसी से आरजेडी के रास्ते साफ (Photo: PTI)
महागठबंधन 28 अक्टूबर को जारी कर सकता है साझा घोषणापत्र, जानें किन वादों को होगा ऐलान 
200 units of free electricity, a ₹500 gas cylinder, a promise of jobs for every household!
महागठबंधन 28 अक्टूबर को जारी करेगा साझा घोषणापत्र? क्या-क्या वादे 
---- समाप्त ----
Live TV

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement