'बिहार चुनाव में पवन सिंह NDA के लिए करेंगे प्रचार तो ज्योति सिंह महागठबंधन के लिए करेंगी...', बोले सपा नेता

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भोजपुरी स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के प्रचार को लेकर राजनीति गर्मा गई है. समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय सचिव अवलेस सिंह ने चेतावनी दी है कि यदि पवन सिंह NDA के लिए प्रचार करते हैं, तो उनकी पत्नी ज्योति सिंह महागठबंधन के लिए प्रचार करेंगी.

अवलेस सिंह ने बलिया में कहा कि अगर पवन सिंह ने ज्योति सिंह को नही अपनाया, तो केवल बलिया ही नहीं, बल्कि पूरा पूर्वांचल और राज्य में उन्हें घूमना मुश्किल हो जाएगा. उन्होंने कहा कि पूरा क्षत्रिय समाज भी ज्योति सिंह के साथ खड़ा है.

सपा नेता ने बीजेपी पर भी हमला करते हुए कहा कि पार्टी को पवन सिंह को बढ़ावा नहीं देना चाहिए. उनका कहना था कि अगर बीजेपी ऐसे व्यक्ति को स्टार प्रचारक बनाती है, तो यह महिलाओं का अपमान होगा और पार्टी चुनाव हार सकती है. उन्होंने साफ कहा कि महागठबंधन पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह को स्टार प्रचारक बनाकर बिहार चुनाव में अपनी ताकत दिखाएगा.

इस बयान के बाद बिहार चुनाव में स्टार प्रचारकों की राजनीति और भी गर्म हो गई है, और पवन सिंह और ज्योति सिंह के प्रचार के चर्चे सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में सुर्खियों में हैं.

Advertisement

क्या है पवन सिंह और ज्योति के बीच विवाद?

मौजूदा समय में पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच का विवाद व्यक्तिगत रिश्ते से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका राजनीतिक असर भी दिख रहा है. ज्योति सिंह ने पवन सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं और दोनों के बीच आपसी रिश्ते में दरार की बातें लगातार सामने आती रही हैं. ज्योति सिंह ने सार्वजनिक मंचों पर यह कहा है कि पवन सिंह ने उन्हें अपनाया नहीं और उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं किया.

क्या है राजनीतिक विवाद?

बिहार विधानसभा चुनाव में जब पवन सिंह के NDA के लिए स्टार प्रचारक बनने की चर्चा आई, तो समाजवादी पार्टी के नेता अवलेस सिंह ने बयान दिया कि यदि पवन सिंह NDA के लिए प्रचार करेंगे, तो ज्योति सिंह महागठबंधन (RJD-कांग्रेस गठबंधन) के लिए प्रचार करेंगी. विवाद की जड़ पवन सिंह और ज्योति सिंह के वैवाहिक मतभेद हैं, लेकिन अब इसे चुनावी राजनीति में भी मुद्दा बना लिया गया है.

---- समाप्त ----

इनपुट- अनिल गुप्ता