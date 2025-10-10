'मैं यहां चुनाव लड़ने या टिकट मांगने...', प्रशांत किशोर से मुलाकात के बाद बोलीं पवन सिंह की पत्नी

भोजपुरी सिंगर-एक्टर पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने आज जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर से मुलाकात की. पटना के शेखपुरा हाउस में हुई इस मुलाकात के बाद ज्योति सिंह ने कहा कि मैं यहां चुनाव लड़ने या टिकट मांगने नहीं आई हूं. मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि किसी और महिला को वो अन्याय न झेलना पड़े जो मुझे झेलना पड़ा. मैं उन सभी महिलाओं की आवाज बनना चाहती हूं. इसलिए मैं प्रशांत किशोर से मिलने आई थी. यहां चुनाव या टिकट को लेकर कोई बात नहीं हुई.

पवन सिंह की पत्नी से मुलाकात के बाद प्रशांत किशोर ने कहा कि ज्योति सिंह एक बिहारी महिला के रूप में उनसे मिलने आई थीं. वह चुनाव लड़ने या टिकट मांगने नहीं आई थीं. उन्होंने ऐसा कुछ कहा भी नहीं. वे गंभीर अन्याय का सामना कर रही हैं और चाहती हैं कि बिहार में किसी दूसरी महिला के साथ ऐसा न हो. उन्होंने जन सुराज से मदद मांगी है.

प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि मैंने उनसे बातचीत के दौरान साफ कहा कि वह उनके पारिवारिक मामलों में कोई भूमिका नहीं निभा सकते, लेकिन जहां तक उनकी सुरक्षा और लोकतांत्रिक अधिकारों की बात है, जन सुराज उनके साथ है. उन्हें कानून के दायरे में रहकर अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए.

प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि पवन सिंह मेरे मित्र हैं, उनके पारिवारिक मामलों पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन अगर ज्योति सिंह मुझसे मिलने आई हैं, तो एक सामाजिक जिम्मेदारी के नाते मैं उनकी बात सुनना जरूरी समझता हूं. उन्होंने मुझसे किसी तरह की मांग नहीं की है.

---- समाप्त ----