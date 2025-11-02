राहुल गांधी के मछली पकड़ने पर क्या बोले पवन सिंह, तेजस्वी और खेसारी पर भी साधा निशाना

राहुल गांधी का तालाब में मछली पकड़ने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही सियासी हलचल तेज हो गई है. अब इस पूरे मामले पर भोजपुरी सुपरस्टार और बीजेपी नेता पवन सिंह का रिएक्शन सामने आया है. उन्होंने न सिर्फ राहुल गांधी पर टिप्पणी की, बल्कि तेजस्वी यादव और खेसारी लाल यादव को भी करारा जवाब दिया.

'जिसको जो कहना है कहने दीजिए'

मीडिया से बात करते हुए पवन सिंह ने राहुल गांधी के मछली पकड़ने वाले वीडियो पर कहा, 'अरे भइया, करने दीजिए ना, हम जाएं रोकने? जिसको जो इच्छा है, वो करे.' उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं, करने दीजिए, जनता सब देख रही है और समझती है कि कौन क्या कर रहा है.

'जनता एनडीए के साथ है'

जब उनसे तेजस्वी यादव के बयान पर सवाल किया गया जिसमें तेजस्वी ने कहा था कि 18 नवंबर को उनकी सरकार की शपथ होगी तो पवन सिंह ने जवाब दिया, 'हम जनता के बीच जा रहे हैं, राघोपुर, छपरा, अमनौर — हर जगह जनता एनडीए के साथ है. एनडीए की जय जय है.' उन्होंने दावा किया कि बिहार की जनता विकास और स्थिरता चाहती है, न कि पुराने 'जंगलराज' की वापसी.

Advertisement

खेसारी पर क्या बोले पवन सिंह?

खेसारी लाल यादव के बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि 'जो राजद में हैं वो गंदे और जो बीजेपी में हैं वो साफ?', पवन सिंह इस पर कहा, 'बोले द ना भैया, जेकरा जे बोले के है, बोलने दीजिए.' वहीं, जब खेसारी ने दो करोड़ नौकरियों का वादा याद दिलाया, तब पवन सिंह ने पलटवार करते हुए कहा, 'देखिए, एयरपोर्ट, सड़कें, विकास सब दिख रहा है. 15 साल पहले क्या था, जनता जानती है.' पवन सिंह का यह बयान अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.



बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

---- समाप्त ----

शुभम निराला की रिपोर्ट