राहुल गांधी के मछली पकड़ने पर क्या बोले पवन सिंह, तेजस्वी और खेसारी पर भी साधा निशाना

राहुल गांधी के मछली पकड़ने वाले वीडियो पर भोजपुरी स्टार और बीजेपी नेता पवन सिंह ने कहा, 'अरे भइया, करने दीजिए ना, हम जाएं रोकने?' उन्होंने तेजस्वी यादव के शपथ वाले बयान पर कहा कि 'जनता एनडीए के साथ है,' जबकि खेसारी लाल यादव के तंज पर बोले, 'जेकरा जे बोले के है, बोलने दीजिए.' पवन सिंह ने कहा, '15 साल पहले क्या था, जनता जानती है.'

राहुल गांधी के मछली पकड़ने वाले वीडियो पर भोजपुरी स्टार और बीजेपी नेता पवन सिंह ने तंज कसा. Photo Screengrab
राहुल गांधी का तालाब में मछली पकड़ने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही सियासी हलचल तेज हो गई है. अब इस पूरे मामले पर भोजपुरी सुपरस्टार और बीजेपी नेता पवन सिंह का रिएक्शन सामने आया है. उन्होंने न सिर्फ राहुल गांधी पर टिप्पणी की, बल्कि तेजस्वी यादव और खेसारी लाल यादव को भी करारा जवाब दिया.

'जिसको जो कहना है कहने दीजिए'
मीडिया से बात करते हुए पवन सिंह ने राहुल गांधी के मछली पकड़ने वाले वीडियो पर कहा, 'अरे भइया, करने दीजिए ना, हम जाएं रोकने? जिसको जो इच्छा है, वो करे.' उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं, करने दीजिए, जनता सब देख रही है और समझती है कि कौन क्या कर रहा है.

'जनता एनडीए के साथ है'
जब उनसे तेजस्वी यादव के बयान पर सवाल किया गया जिसमें तेजस्वी ने कहा था कि 18 नवंबर को उनकी सरकार की शपथ होगी तो पवन सिंह ने जवाब दिया, 'हम जनता के बीच जा रहे हैं, राघोपुर, छपरा, अमनौर — हर जगह जनता एनडीए के साथ है. एनडीए की जय जय है.' उन्होंने दावा किया कि बिहार की जनता विकास और स्थिरता चाहती है, न कि पुराने 'जंगलराज' की वापसी.

खेसारी पर क्या बोले पवन सिंह?
खेसारी लाल यादव के बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि 'जो राजद में हैं वो गंदे और जो बीजेपी में हैं वो साफ?', पवन सिंह इस पर कहा, 'बोले द ना भैया, जेकरा जे बोले के है, बोलने दीजिए.' वहीं, जब खेसारी ने दो करोड़ नौकरियों का वादा याद दिलाया, तब पवन सिंह ने पलटवार करते हुए कहा, 'देखिए, एयरपोर्ट, सड़कें, विकास सब दिख रहा है. 15 साल पहले क्या था, जनता जानती है.' पवन सिंह का यह बयान अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
 

शुभम निराला की रिपोर्ट
