'हम पांच पांडव, महागठबंधन में चल रहा असली सिर फुटव्वल', टिकटों की मारामारी पर बोले बिहार बीजेपी चीफ दिलीप जायसवाल

बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच पटना में आजतक पंचायत में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि हम (एनडीए) पांडवों की तरह एकजुट हैं और महागठबंधन में सिर फुटवव्ल चल रहा है.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल (Photo-facebook)
बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने 'आजतक के पंचायत पटना' कार्यक्रम में शिरकत की. इस दौरान उन्होंने कहा कि एनडीए ने सीट शेयरिंग करके अपने चुनाव का आगाज भी कर दिया है, लेकिन महागठबंधन में बड़े भाई और छोटे भाई बनने की जंग चल रही है. महागठबंधन में सिर फुटव्वल चल रहा है, जिसे बिहार की जनता देख रही है.

दिलीप जायसवाल ने कहा कि एनडीए में हम पांचों पांडव चट्टान की तरह एकजुट हैं. एनडीए में सीट शेयरिंग सफलता के साथ तय कर ली गई है. एनडीए के सभी घटक दलों ने अपने-अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुनावी अभियान का आगाज भी कर दिया है.

101 सीट सनातन का शुभ संकेत-जायसवाल

एनडीए सीट शेयरिंग में बीजेपी और जेडीयू के बीच बराबर-बराबर सीट बंटवारे के सवाल पर दिलीप जायसवाल ने कहा कि हम 101-101 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि सनातन में 101 शुभ माना जाता है. सनातन का सबसे बड़ा संकेत है कि कैसे हम शुभ काम कर रहे हैं.

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

उन्होंने कहा कि एनडीए के सभी घटक दल सीट बंटवारे से संतुष्ट हैं. इसका सबूत यह है कि सभी ने अपने-अपने कोटे की सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है. बीजेपी ने अपने कोटे की सभी 101 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, उपेंद्र कुशवाहा और जीतनराम मांझी ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, जेडीयू ने अपने कोटे की ज्यादातर सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं.

'महागठबंधन में सिर फुटव्वल चल रहा है'

महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर फंसे पेच के सवाल पर दिलीप जायसवाल ने कहा कि महागठबंधन में असल लड़ाई कांग्रेस और आरजेडी के बीच छोटे भाई और बड़े भाई बनने की है, जिसके लिए एक-दूसरे को पीछे धकेलना चाहते हैं. महागठबंधन की हालत सभी देख रहे हैं कि किस तरह लड़ रहे हैं और एक के कद को छोटा करना चाहते हैं.

जायसवाल ने कहा कि महागठबंधन के कुछ लोग तो एक-दो दिन पहले तक हमसे बात कर रहे थे कि कुछ गुंजाइश है तो बताइए, लेकिन हमने तो साफ कह दिया था कि अब हमारे सीट बंटवारे हो चुके हैं.

चिराग के सवाल पर जायसवाल का जवाब

2020 में चिराग पासवान के चुनाव लड़ने का नुकसान जेडीयू को उठाना पड़ा था, जिसे लेकर दिलीप जायसवाल से सवाल पूछा गया तो उन्होंने चिराग पासवान का फैसला उस समय भावनात्मक था, उन्होंने उसी भावना में चुनाव लड़े थे, लेकिन अब उनका मिजाज बदल गया है.

जायसवाल ने कहा कि चिराग से लेकर जीतनराम  मांझी  और उपेंद्र कुशवाहा तक पीएम मोदी को अपना अभिभावक बता रहे है. नीतीश कुमार भी हर रैली में पीएम मोदी के साथ काम करने का भरोसा दिला रहे हैं. इससे अब सारी चीजें खत्म हो जाती हैं.

उन्होंने कहा किृ एनडीए ने बहुत बारीकी से अपना सीट बंटवारा किया, हम पांच पांडव चट्टान की तरह एकजुट हैं. हमारे कुछ साथियों ने जरूर अपने कार्यकर्ताओं के भावनाओं को देखते हुए सीट मांग रहे थे, लेकिन अंत में जब फैसला हो जाता है तो सभी एकजुट हैं.  एनडीए का अपना संस्कार दिखाया, शुरुआत अच्छा है तो अंजाम भी अच्छा होगा. एनडीए दो तिहाई बहुमत के साथ सरकार बनाएगी. 

---- समाप्त ----
TOPICS:

