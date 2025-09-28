'गलती से 2 बार मौका दे दिया...', गोपालगंज में लालू यादव पर जमकर बरसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गोपालगंज के हथुआ विधानसभा क्षेत्र के आदर्श विद्यालय बड़कागांव में आयोजित कार्यकर्ता संवाद के दौरान लालू परिवार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने लालू के गृह जिले में बोलते हुए कहा कि पहले बहुत गड़बड़ हुई थी और कुछ लोग अलग-अलग घूम रहे थे.

सीएम नीतीश ने बताया कि हमारी पार्टी ने दो बार गलती की थी, जब कुछ लोगों को डेढ़-डेढ़ साल के लिए शामिल कर लिया गया था. लेकिन तुरंत उन्हें हटा दिया गया और साफ निर्देश दिया गया कि अब किसी को हमारे साथ आने की अनुमति नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग शुरू से पार्टी के साथ थे, वही अब हमेशा हमारे साथ रहेंगे.

'कुछ लोग आजकल गलत प्रचार कर रहे हैं'

नीतीश कुमार ने आगे कहा कि अब काम तेजी से हो रहा है और केंद्र का पूरा सहयोग मिल रहा है, इसलिए किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी. उन्होंने लालू परिवार पर आरोप लगाया कि कुछ लोग आजकल गलत प्रचार कर रहे हैं और पैसा बांटकर दूसरों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि इस बार पार्टी की मजबूती के लिए पूरी मदद करें और उन्हें जीत दिलवाएं.

कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा, पूर्व मंत्री रामसेवक सिंह सहित कई अन्य नेता मौजूद थे.

