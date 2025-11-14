scorecardresearch
 

'नीतीश मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे...' JDU ने किया पोस्ट, फिर कर दिया डिलीट

बिहार चुनाव के शुरुआती रुझानों में एनडीए मजबूत दिखाई दे रहा है, और जेडीयू करीब 81 सीटों पर आगे है. जेडीयू ने सोशल मीडिया पर साफ कहा था कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे लेकिन कुछ देर बाद ही पार्टी की तरफ से इस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया.

NDA में नीतीश कुमार की पार्टी दूसरे नंबर पर है. (File Photo: PTI)
बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे जारी किए जा रहे हैं. फिलहाल रुझानों का दौर चल रहा है. इसमें नीतीश कुमार ने एक बार फिर झंडा गाड़ दिया है. उनकी पार्टी जनता दल (यूनाइटेड) कमोबेश 81 सीटों पर बढ़त बनाए हुई है. इस बीच JDU ने सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार के सीएम बनने वाली बात पोस्ट की लेकिन थोड़ी देर बाद इस पोस्ट को डिलीट कर दिया.

नीतीश की पार्टी जेडीयू के एक्स हैंडल पर उनकी तस्वीर शेयर की गई और इसका कैप्शन दिया गया था, "न भूतो न भविष्यति.. नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे." इससे पहले एक समर्थक ने पटना में पार्टी मुख्यालय के सामने एक पोस्टर में नीतीश कुमार को लेकर कहा था, "टाइगर अभी जिंदा है."

चुनावी नतीजे पर LIVE अपडेट्स देखें

चुनाव से पहले नीतीश कुमार को बताया जा रहा था 'बीमार'

विधानसभा चुनाव के मतदान से पहले नीतीश कुमार के इर्द-गिर्द माहौल बनाया जा रहा था कि वह बीमार चल रहे हैं. उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है. लेकिन मतदान खत्म होने के बाद जिस तरह से वह एक्टिव नजर आए, एनडीए खेमे में एक अलग संदेश गया है और अब नीतीश कुमार फिर सीएम बनने की राह पर हैं.

Advertisement

बिहार विधानसभा चुनाव के रुझान क्या हैं?

बिहार के चुनावी नतीजे में डेढ़ बजे तक के रुझानों में नीतीश कुमार की पार्टी एनडीए गठबंधन में दूसरे पायदान पर नजर आ रही है. अगर रुझान सही साबित होते हैं तो पार्टी कमोबेश 80 सिटों तक जीत सकती है. वहीं "बड़े भाई" की भूमिका में बीजेपी हो सकती है, जिसने चुनावी नतीजे में 90 सीटों पर बढ़त बनाया हुआ है.

एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान की अगुवाई वाली एलजेपी को भी 21 सीटें मिलती नजर आ रही है और अन्य सहयोगी सात सीटें जीत सकती हैं.  

