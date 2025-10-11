NDA में सीट शेयरिंग फॉर्मूले से मांझी नाराज, बात नहीं बनी तो ले सकते हैं बड़ा फैसला

बिहार विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो सका है. इसे लेकर हाईलेवल मीटिंग्स का दौर जारी है. इसी क्रम में आज एनडीए के सहयोगी जीतनराम मांझी की बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मीटिंग हुई. सूत्रों के मुताबिक, जेपी नड्डा से बातचीत के बाद भी जीतनराम मांझी की नाराजगी खत्म नहीं हुई है. दरअसल, मांझी एनडीए में सीट बंटवारे के फार्मूले से नाराज़ हैं.

सूत्रों के अनुसार, मांझी कोई बड़ा राजनीतिक कदम उठा सकते हैं. HAM नेतृत्व ने अपने सभी नेताओं को फोन कर विधानसभा चुनाव में किसी भी परिस्थिति में मैदान में उतरने को लेकर उनकी राय जानी है. बताया जा रहा है कि अगर एनडीए में सीट बंटवारे पर बात नहीं बनती है तो मांझी 15 से 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं.

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर शनिवार को नई दिल्ली में अहम बैठक हुई. इस बैठक में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, राज्य इकाई के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और गठबंधन सहयोगी शामिल हुए. भाजपा की ओर से बताया गया कि एनडीए के सभी सहयोगियों के साथ सीट शेयरिंग की घोषणा रविवार तक की जा सकती है.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक जेडीयू और एलजेपी (R) के साथ सीट शेयरिंग पर लगभग बात बन गई है, लेकिन HAM के नेता जीतनराम मांझी नाराज बताए जा रहे हैं. एनडीए सूत्रों के मुताबिक, जेडीयू लगभग 101-102 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि भाजपा जेडीयू से एक सीट कम पर उतरेगी. बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि एनडीए में सब ठीक है. सहयोगियों के सीट शेयरिंग का ऐलान आज या कल सुबह 11 बजे तक हो जाएगा.

बैठक में भाजपा के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे. बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सभी सहयोगी नेताओं ने अपनी राय रखी और कोई नाराज़गी नहीं है.



