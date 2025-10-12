'महागठबंधन थोड़ा बीमार, दिल्ली में होगा इलाज...', सीट शेयरिंग को लेकर बोले मुकेश सहनी

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर NDA में सीटों का बंटवारा हो गया है. एनडीए में बीजेपी और जेडीयू 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो चिराग पासवान की LJP(R) 29 सीटों और उपेंद्र कुशवाहा की RLM और जीतनराम मांझी की HAM 6-6 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी. इस बीच महागठबंधन से नाराज चल रहे मुकेश सहनी ने बड़ा बयान दिया है.

एनडीए में सीटों के ऐलान के बाद से बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है. इस बीच महागठबंधन से नाराज चल रहे विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा है कि इलाज के लिए दिल्ली जा रहा हूं. वहां से लौटकर हाल बताऊंगा.

सहनी ने दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले कहा कि आप जो पूछ रहे हैं, हां ये बात सही है कि महागठबंधन थोड़ा और अस्वस्थ हुआ है. मैं दिल्ली जा रहा हूं. वहां डॉक्टर मौजूद हैं, वहीं इलाज कराऊंगा. स्वस्थ होकर लौटूंगा तो आपको बताऊंगा.

मुकेश सहनी के इस बयान से साफ है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है. हालांकि उन्होंने दिल्ली जाने का कारण राजनीतिक डॉक्टरों से इलाज बताया है लेकिन अब सबकी नजरें दिल्ली में उनकी मुलाकातों पर टिकी हैं.

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

---- समाप्त ----