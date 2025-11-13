महागठबंधन को नहीं दिया वोट तो मुखिया प्रतिनिधि ने कर दी पूरे परिवार की पिटाई

बिहार के नवादा में चुनावी रंजिश का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक परिवार पर निर्दलीय प्रत्याशी को वोट देने के कारण लाठी-डंडों से हमला किए जाने का आरोप लगा है. यह घटना रोह थाना क्षेत्र के मरुई पंचायत के काजीचक गांव की है.

निर्दलीय प्रत्याशी को वोट देने पर मारपीट

पीड़ित परिवार के मुखिया रामवतार प्रसाद ने गांव के शिक्षक सह मुखिया प्रतिनिधि जयकरण यादव और उनके समर्थकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. रामवतार के अनुसार, महागठबंधन के प्रत्याशी की जगह निर्दलीय उम्मीदवार मोहम्मद कामरान को वोट देने पर आरोपी पक्ष ने पूरे परिवार पर हमला कर दिया.

प्राथमिक विद्यालय काजीचक के शिक्षक सह मुखिया प्रतिनिधि जयकरण यादव हाथ में लाठी लिए एक परिवार को धमका रहे हैं और वोट की वजह पूछते हुए उन पर हमला कर रहे हैं. वीडियो में उनकी दबंगई और परिवार के साथ मारपीट दिखाई दे रही है जिसे लेकर गांव में दहशत का माहौल है.

हमले में रामवतार प्रसाद और उनके परिवार के तीन सदस्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. पीड़ितों का कहना है कि हमलावर पहले से ही उनके वोटिंग निर्णय को लेकर नाराज़ थे और कई दिनों से दबाव बना रहे थे. घटना के दिन आरोपियों ने घर में घुसकर मारपीट की और चुनाव में निर्दलीय को वोट देने पर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी भी दी.

आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है. रोह थाना पुलिस ने शिक्षक सह मुखिया प्रतिनिधि जयकरण यादव समेत कई अन्य आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है. पुलिस का कहना है कि वीडियो की जांच की जा रही है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

इस घटना ने नवादा में चुनावी हिंसा और दबंगई के मुद्दे को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है. गांव के लोग अब भी डर के माहौल में हैं और पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है.

