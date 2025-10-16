scorecardresearch
 

'मैंने आजतक कोई सपना नहीं देखा, मैं चैन की नींद सोता हूं', जानें ऐसा क्यों बोले अमित शाह

पंचायत आजतक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद, नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संपर्क किया था और इस बात पर जोर दिया था कि भाजपा की सीटें ज्यादा आई हैं तो मुख्यमंत्री उसी का होना चाहिए. लेकिन पीएम मोदी ने नीतीश के नेतृत्व पर भरोसा जताया.

पंचायत आजतक के मंच पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह. (Photo: ITG)
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार शाम को आजतक के कार्यक्रम 'पंचायत आजतक बिहार' में शिरकत की. इस दौरान उन्होंने बिहार चुनाव से जुड़े तमाम सवालों के जवाब दिए. उनसे सवाल पूछा गया कि हिंदी पट्टी में बिहार ही एकमात्र राज्य है जहां कभी भाजपा का मुख्यमंत्री नहीं रहा, क्या गृह मंत्री अमित शाह का यह सपना है कि बिहार में भी भाजपा का अपना मुख्यमंत्री हो?

इसका जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा, 'पहली बात तो मैंने आज तक जीवन में कोई स्वप्न ही नहीं देखा है. मैं बहुत चैन की नींद सोनेवाला आदमी हूं. तो मेरा स्वप्न आपको किसने कह दिया ये मेरे लिए सस्पेंस है. खैर... भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में भरोसा करती है. जैसा मैंने कहा, गत चुनाव में हमारी सीटें ज्यादा थीं फिर भी हमने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया. हालांकि, नीतीश कुमार ने स्वयं प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था कि आपकी सीटें ज्यादा आई हैं. गठबंधन धर्म तो यही कहता है कि मुख्यमंत्री आपकी पार्टी का हो. आप बनाइए हम समर्थन करेंगे.' 

यह भी पढ़ें: यमुना के किनारे बीजेपी का ही राज, 2029 तक साफ हो जाएगी नदी… अमित शाह ने किया दावा

BJP ने हमेशा गठबंधन का सम्मान किया है

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

उन्होंने आगे कहा, 'परंतु प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश कुमार की वरिष्ठता को ध्यान में रखकर हमारी पार्टी की ओर से कहा कि नहीं आप नेतृत्व कीजिए हमें कोई आपत्ति नहीं है. हमने केंद्र में तब पूर्व बहुमत की सरकार प्राप्त की थी, तब भी एनडीए की सरकार बनाई. राज्यों में भी- उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, जहां-जहां हमें पूर्ण बहुमत मिला या साथियों के साथ बहुमत मिला, हमने एनडीए की ही सरकार चलाई है. हमने गठबंधन का हमेशा सम्मान किया है और इस बार भी करेंगे.' 

आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में किसी भी दरार को खारिज करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है. आजतक से एक्सक्लूसिव बातचीत में अमित शाह ने कहा, 'नीतीश कुमार सीएम होंगे या नहीं, यह तय करने वाला मैं नहीं हूं. फिलहाल हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं. चुनाव के बाद सभी सहयोगी दल एक साथ बैठकर मुख्यमंत्री पर फैसला करेंगे.'

यह भी पढ़ें: 'किसी भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को जेल में बैठकर सरकार चलानी चाहिए क्या?', बोले अमित शाह

नीतीश कुमार के पाला बदलने पर क्या बोले?

नीतीश कुमार के बार-बार पाला बदलने के ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में पूछे जाने पर अमित शाह ने कहा, 'नीतीश कुमार भारत की राजनीति के बहुत प्रमुख नेता हैं. वो कभी कांग्रेस में नहीं रहे और कांग्रेस के साथ में रहने का उनका रिकॉर्ड भी कभी 2.5 साल से लंबा नहीं रहा. किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन उसके जीवन के कालखंड के एक बड़े हिस्से को लेकर होना चाहिए. वह ठेठ समाजवादी नेता हैं. अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत से ही कांग्रेस का विरोध करते रहे हैं, जिसकी आरंभ 1974 में जेपी आंदोलन से हुआ. इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल में भी उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ अच्छी खासी लड़ाई लड़ी. मैं मानता हूं कि उन पर भाजपा को तो भरोसा है ही है, बिहार की जनता को भी है.'

अमित शाह ने दिया नीतीश का हेल्थ अपडेट

नीतीश कुमार के खराब स्वास्थ्य और कथित अनियमित व्यवहार के बारे में विपक्ष के बार-बार के दावों पर सफाई देते हुए, अमित शाह ने कहा, 'मैंने उनके साथ आमने-सामने से लंबी बातचीत की है. फोन पर भी उनके साथ कई बार लंबी बातचीत होती रहती है. मैंने उनके स्वास्थ्य में ऐसा कुछ भी नहीं देखा.' अमित शाह ने आगे कहा कि बढ़ती उम्र के कारण कुछ समस्याएं होने लगती हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बिहार में सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं और उनकी टीम उनके साथ मिलकर सभी निर्णय लेती है.

---- समाप्त ----
TOPICS:

