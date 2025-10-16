यमुना के किनारे बीजेपी का ही राज, 2029 तक साफ हो जाएगी नदी… अमित शाह ने किया दावा

पंचायत आजतक बिहार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छठ पूजा से पहले यमुना की सफाई के मुद्दे पर बात की. अमित शाह ने कहा कि यमुना की सफाई वोट बैंक का मुद्दा नहीं है. यमुना की सफाई करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का विषय है.

अमित शाह ने बताया कि ये यमुना जी की ही कृपा है जो इस नदी के किनारे हर राज्य भाजपा शासित है. उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली से होते हुए यूपी के प्रयागराज में यमुना मिलती है. ये सभी राज्य आज भाजपा शासित ही हैं.

2029 तक साफ हो जाएगी यमुना- शाह

अमित शाह ने आश्वस्त किया कि 2029 में दिवाली के बाद भाई दूज पर कोई भी भाई-बहन यमुना स्नान के बाद निराश नहीं होगा. 2029 में लोग यमुना जी के स्वच्छ पानी में स्नान कर सकेंगे.

लालू राज का आना मतलब जंगलराज का आना- शाह

आजतक के मंच पर अमित शाह ने कहा- मैं मानता हूं कि बिहार ने लालू जी के शासन को बहुत ढंग से देखा है. आज भी लोग समझते हैं कि लालू राज का वापस आना मतलब, जंगलराज में जाना होता है. इसलिए बिहार की जनता किसी भी तरह से दूर-दूर तक उनको कभी मौका नहीं देगी.

छोटे दलों को अपमानित करती है कांग्रेस- अमित शाह

कांग्रेस पर हमला बोलते हुए अमित शाह ने कहा, 'कांग्रेस पार्टी की हमेशा से आदत रही है- छोटे दलों को अपमानित करना. किसी भी पार्टी को उनकी सीटें बड़ी पार्टी में मर्ज करके गिनाना... मैं मानता हूं कि ये छोटी पार्टियों का अपमान है. और कांग्रेस ने शुरुआत से ही यही किया है, इसलिए कई सारे राज्यों में कांग्रेस दिखाई ही नहीं पड़ती है. बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बंगाल कांग्रेस कहीं नहीं है. इस तरह से बड़े बड़े राज्य, जो देश की लोकसभा का, देश की सबसे बड़ी पंचायत का 50 प्रतिशत हिस्सा तय करते हैं, वहां कांग्रेस पार्टी समाप्त हो गई है.'

नीतीश ही कर रहे NDA का नेतृत्व

बिहार में NDA के चेहरे के सवाल पर अमित शाह ने स्पष्ट कहा, 'हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे चुनाव का नेतृत्व नीतीश कुमार ही कर रहे हैं.' अमित शाह ने कहा- नीतीश कुमार भारतीय राजनीति के बहुत प्रमुख नेता हैं. नातीश कुमार ठेठ समाजवादी नेता हैं.

