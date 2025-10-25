'मैं रवि भैया से पूछना चाहता हूं...', छपरा में बोले RJD प्रत्याशी खेसारी लाल यादव

बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर छपरा सदर सीट इस समय सुर्खियों में है. यहां से राजद प्रत्याशी और भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव चुनाव मैदान में हैं. प्रचार अभियान के दौरान उनके स्टारडम का चरम देखने को मिल रहा है. शुक्रवार को रोड शो के दौरान हजारों समर्थक सड़कों पर उमड़ आए और खेसारी लाल को दूध से नहलाकर और सिक्कों से तोलकर जबरदस्त समर्थन दिखाया.

इसी बीच शनिवार को एक कार्यक्रम में मंच से खेसारीलाल यादव ने भाजपा सांसद और अभिनेता रवि किशन पर तीखा हमला किया. उन्होंने कहा मैं रवि भैया से इस मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि केंद्र में भाजपा की पंद्रह साल और बिहार में सरकार बीस साल से है, लेकिन बिहार में औद्योगिक विकास के लिए कोई फैक्ट्री नहीं लगाई गई.

यह भी पढ़ें: मनोज-रवि किशन ने किया जीरो काम, अब जनता देगी जवाब... छपरा बोले RJD प्रत्याशी खेसारीलाल यादव

खेसारीलाल ने मोदी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि गुजरात के लिए पैसा है, बिहार के लिए नहीं. इसके साथ ही उन्होंने रवि किशन से पूछा कि आप किस सनातन धर्म की बात करते हैं और भगवान कृष्ण की ओर इशारा कर अपने विरोधियों पर तंज कसते हैं. खेसारीलाल यादव ने जनता से अपील की कि जात-पात छोड़कर अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दें. उनका संदेश था कि बिहार को बदलने के लिए युवा और मेहनती लोगों को अवसर मिले.

Advertisement

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

उन्होंने कहा कि बाहर मेहनत करने वाले बिहारी मजदूर नहीं, बल्कि राज्य का विकास करने वाले नागरिक हैं. इस कार्यक्रम के बाद से छपरा सदर में राजनीतिक गर्माहट बढ़ा दी है. समर्थकों के उत्साह और खेसारीलाल की बहसात्मक शैली ने विपक्ष और भाजपा के नेताओं के लिए चुनौती खड़ी कर दी है. चुनावी माहौल में उनके बयान को सोशल मीडिया पर भी तेजी से साझा किया जा रहा है.

---- समाप्त ----