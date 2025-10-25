scorecardresearch
 

Feedback

'मैं रवि भैया से पूछना चाहता हूं...', छपरा में बोले RJD प्रत्याशी खेसारी लाल यादव

बिहार विधानसभा चुनाव में छपरा सदर सीट से राजद प्रत्याशी और भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव चुनावी मैदान में हैं. एक कार्यक्रम के दौरान हजारों समर्थक उनके समर्थन में सड़कों पर उमड़े. मंच से खेसारी लाल ने रवि किशन और मोदी सरकार पर निशाना साधा. बिहार में औद्योगिक विकास न होने और युवाओं के भविष्य के लिए वोट देने की अपील की.

Advertisement
X
रवि किशन और मोदी सरकार पर निशाना साधा.(Photo: Instagram @khesari_yadav)
रवि किशन और मोदी सरकार पर निशाना साधा.(Photo: Instagram @khesari_yadav)

बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर छपरा सदर सीट इस समय सुर्खियों में है. यहां से राजद प्रत्याशी और भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव चुनाव मैदान में हैं. प्रचार अभियान के दौरान उनके स्टारडम का चरम देखने को मिल रहा है. शुक्रवार को रोड शो के दौरान हजारों समर्थक सड़कों पर उमड़ आए और खेसारी लाल को दूध से नहलाकर और सिक्कों से तोलकर जबरदस्त समर्थन दिखाया.

इसी बीच शनिवार को एक कार्यक्रम में मंच से खेसारीलाल यादव ने भाजपा सांसद और अभिनेता रवि किशन पर तीखा हमला किया. उन्होंने कहा मैं रवि भैया से इस मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि केंद्र में भाजपा की पंद्रह साल और बिहार में सरकार बीस साल से है, लेकिन बिहार में औद्योगिक विकास के लिए कोई फैक्ट्री नहीं लगाई गई. 

यह भी पढ़ें: मनोज-रवि किशन ने किया जीरो काम, अब जनता देगी जवाब... छपरा बोले RJD प्रत्याशी खेसारीलाल यादव

सम्बंधित ख़बरें

रवि किशन और मनोज तिवारी ने इंडस्ट्री के लिए कुछ नहीं किया.(Photo: Instagram @Khesarilalyadav)
मनोज-रवि किशन ने किया जीरो काम... छपरा बोले RJD प्रत्याशी खेसारीलाल यादव  
KHESARI LAL VIDEO, SUPPORTERS PERFORM MILK BATH
खेसारी लाल यादव को समर्थकों ने दूध से नहलाया और सिक्कों से तोला, Video  
khesarilal yadav tejashwi yadav
खेसारी लाल यादव का चुनाव लड़ना, तेजस्वी के लिए कितना फायदेमंद? 
khesari lal yadav files nomination from chapra sadar seat
नामांकन पर भावुक होकर रोए खेसारी लाल यादव 
Khesari Lal Yadav interview
खेसारी लाल यादव ने छपरा से किया नामांकन, बोले- लालू यादव मेरे पिता समान 

खेसारीलाल ने मोदी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि गुजरात के लिए पैसा है, बिहार के लिए नहीं. इसके साथ ही उन्होंने  रवि किशन से पूछा कि आप किस सनातन धर्म की बात करते हैं और भगवान कृष्ण की ओर इशारा कर अपने विरोधियों पर तंज कसते हैं. खेसारीलाल यादव ने जनता से अपील की कि जात-पात छोड़कर अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दें. उनका संदेश था कि बिहार को बदलने के लिए युवा और मेहनती लोगों को अवसर मिले.

Advertisement

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

उन्होंने कहा कि बाहर मेहनत करने वाले बिहारी मजदूर नहीं, बल्कि राज्य का विकास करने वाले नागरिक हैं. इस कार्यक्रम के बाद से छपरा सदर में राजनीतिक गर्माहट बढ़ा दी है. समर्थकों के उत्साह और खेसारीलाल की बहसात्मक शैली ने विपक्ष और भाजपा के नेताओं के लिए चुनौती खड़ी कर दी है. चुनावी माहौल में उनके बयान को सोशल मीडिया पर भी तेजी से साझा किया जा रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement