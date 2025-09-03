scorecardresearch
 

Feedback

नीतीश के बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री पर विराम... जेडीयू की आ गई सफाई

बिहार में चुनावी तैयारियों के बीच सत्तारूढ़ जेडीयू ने बड़ा बयान दिया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने की खबरों पर फिलहाल ब्रेक लग गया है.

Advertisement
X
जेडीयू नेता संजय झा ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार फिलहाल राजनीति में नहीं आएंगे. (फाइल फोटो)
जेडीयू नेता संजय झा ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार फिलहाल राजनीति में नहीं आएंगे. (फाइल फोटो)

बिहार की राजनीति में लंबे समय से यह चर्चा चल रही थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में कदम रख सकते हैं. हालांकि, अब जनता दल (यूनाइटेड) ने इन अटकलों पर विराम लगा दिया है.

जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने आजतक के सहयोगी 'बिहारतक' के साथ बातचीत में साफ कहा कि फिलहाल निशांत कुमार राजनीति में नहीं आएंगे. उन्होंने कहा, नीतीश कुमार सक्रिय हैं. उनके नेतृत्व में ही अगला चुनाव लड़ा जाएगा.

संजय झा के बयान के साथ ही यह स्पष्ट हो गया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जेडीयू की कमान पूरी तरह से नीतीश कुमार के हाथ में ही रहेगी और उनके बेटे की राजनीति में एंट्री का सवाल अभी टल गया है.

सम्बंधित ख़बरें

Tejashwi yadav, CM Nitish Kumar
चाचा कहते-कहते कहने लगे 'भ्रष्टाचार का भीष्म पितामह'... अचानक नीतीश पर हमलावर क्यों हो गए तेजस्वी? 
दंगल: बिहार चुनाव में डेढ़ करोड़ 'जीविका' दीदी किसको जिंदाबाद करने वाली हैं?  
Bihar SIR
बिहार में SIR का दूसरा चरण पूरा, आज से शुरू होगा डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन 
nitish kumar
ग्राम कचहरी सचिवों को अब 9 हजार रुपए मिलेगा मानदेय... नीतीश कैबिनेट ने 48 एजेंडों पर लगाई मुहर 
तेजस्वी ने कहा- बिहार को
'नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह बन गए हैं...', तेजस्वी का बिहार CM पर हमला 

यह भी पढ़ें: 'नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा चुनाव...', "'नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा चुनाव...', बेटे निशांत ने बिहार CM के स्वास्थ्य को लेकर विपक्ष के दावे का किया खंडन

जेडीयू के अंदरखाने थी यह मांग...

दरअसल, जेडीयू के अंदरखाने यह कहा जा रहा था कि अब नीतीश के बेटे निशांत को राजनीति में सक्रिय होना चाहिए और इस चुनाव में दावेदारी करनी चाहिए. यहां तक कि जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने खुले तौर पर यह कहा था कि निशांत को पार्टी में आना चाहिए. अगर निशांत नहीं आएंगे तो जेडीयू में भगदड़ मच जाएगी. निशांत के आने से ही पार्टी बचेगी. वरना कोई नेता आरजेडी में चला जाएगा और कोई बीजेपी में चला जाएगा.

Advertisement

यह भी पढ़ें: निशांत को कमान सौंपना अभी क्यों नीतीश के लिए रिस्की? JDU से सहयोगी दलों के नेता तक तैयार लेकिन... 4 Points में समझें

उपेंद्र कुशवाहा ने भी किया था आग्रह

इससे पहले राष्ट्रीय लोक मार्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने निशांत को उत्तराधिकारी घोषित करने और जेडीयू का नेतृत्व सौंपने का आग्रह किया था. कुशवाहा ने निशांत को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं प्रेषित की थीं और नीतीश कुमार से कहा था कि पार्टी की जवाबदेही के हस्तांतरण के विषय पर उन्हें समय रहते ठोस फैसला लेना चाहिए.

यह भी पढ़ें: 'आप सरकार चलाएं, निशांत को सौंपें जेडीयू की कमान', "'आप सरकार चलाएं, निशांत को सौंपें जेडीयू की कमान', उपेंद्र कुशवाहा की नीतीश कुमार को सलाह

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement