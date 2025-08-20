scorecardresearch
 

Feedback

'नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा चुनाव...', बेटे निशांत ने बिहार CM के स्वास्थ्य को लेकर विपक्ष के दावे का किया खंडन

विपक्षी दलों की ओर से यह प्रचारित किया जा रहा था कि मुख्यमंत्री का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और वे ज्यादा सक्रिय नहीं रह पा रहे. इस पर निशांत कुमार ने करारा जवाब दिया. उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है. मुख्यमंत्री बिल्कुल स्वस्थ हैं, पूरी तरह फिट हैं और लगातार काम कर रहे हैं. विपक्ष केवल झूठी अफवाहें फैलाकर जनता को गुमराह करना चाहता है.

Advertisement
X
बिहार सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार (Photo: ITG)
बिहार सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार (Photo: ITG)

बिहार की सियासत में एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भविष्य को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं. विपक्ष लगातार यह सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या आगामी विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे या नहीं. इस बीच, मुख्यमंत्री के बेटे निशांत कुमार ने इन अटकलों पर विराम लगाते हुए बड़ा बयान दिया है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि आगामी चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा और वही आगे भी मुख्यमंत्री बने रहेंगे.

दरअसल, विपक्षी दलों की ओर से यह प्रचारित किया जा रहा था कि मुख्यमंत्री का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और वे ज्यादा सक्रिय नहीं रह पा रहे. इस पर निशांत कुमार ने करारा जवाब दिया. उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है. मुख्यमंत्री बिल्कुल स्वस्थ हैं, पूरी तरह फिट हैं और लगातार काम कर रहे हैं. विपक्ष केवल झूठी अफवाहें फैलाकर जनता को गुमराह करना चाहता है.

वोट अधिकार यात्रा पर निशांत की प्रतिक्रिया

सम्बंधित ख़बरें

तेजस्वी और तेजप्रताप यादव.
'गद्दारों से सावधान रहें... अभी भी वक्त है', तेज प्रताप ने विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी को दी सलाह 
तेजस्वी अचानक राहुल गांधी को PM चेहरा क्यों बताने लगे? देखें हल्ला बोल 
Rahul Gandhi introduced people to a voter named Subodh Kumar in Nawada, Bihar, whose name has been removed from the voter list
'लोकसभा में वोट डाला, अब नाम कट गया', राहुल गांधी के सामने सुबोध कुमार ने सुनाया 'वोट चोरी' का किस्सा 
Prime Minister Narendra Modi addressing the nation from the Red Fort during the 79th Independence Day celebrations
झारखंड-बंगाल में फ्लॉप, क्या बिहार में 'घुसपैठियों' का मुद्दा बीजेपी के काम आएगा? 
chirag paswan prashant kishor
चिराग पासवान BJP के कितने पास और प्रशांत किशोर से कितने दूर? 

विपक्ष की ओर से निकाली जा रही ‘वोट अधिकार यात्रा’ को लेकर भी निशांत कुमार ने बयान दिया. उन्होंने साफ कहा कि यह पूरी तरह चुनाव आयोग का विषय है. इस पर वही फैसला करेंगे कि कौन क्या कर सकता है. विपक्ष मुद्दाविहीन हो चुका है और सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसे कदम उठा रहा है.

Advertisement

प्रधानमंत्री मोदी पर सकारात्मक टिप्पणी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार यात्रा को लेकर निशांत ने सकारात्मक टिप्पणी की. उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री आते भी हैं और बिहार को देते भी हैं. उनका हर दौरा बिहार के लिए नई योजनाएं और विकास के नए रास्ते खोलता है.”

निशांत कुमार ने नीतीश सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा, “पिछले 20 सालों में बिहार में लगातार विकास हुआ है. शिक्षकों की बड़े पैमाने पर बहाली हुई है, आरक्षण की सुविधा दी गई है और आने वाले दिनों में भी शिक्षकों की नई बहाली की जाएगी. नीतीश कुमार की सरकार ने सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा काम किया है. विकास की यह प्रक्रिया रुकने वाली नहीं है, यह और तेज़ होगी.”

(रिपोर्ट: शुभम निराला)

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement