'नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा चुनाव...', बेटे निशांत ने बिहार CM के स्वास्थ्य को लेकर विपक्ष के दावे का किया खंडन

बिहार की सियासत में एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भविष्य को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं. विपक्ष लगातार यह सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या आगामी विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे या नहीं. इस बीच, मुख्यमंत्री के बेटे निशांत कुमार ने इन अटकलों पर विराम लगाते हुए बड़ा बयान दिया है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि आगामी चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा और वही आगे भी मुख्यमंत्री बने रहेंगे.

दरअसल, विपक्षी दलों की ओर से यह प्रचारित किया जा रहा था कि मुख्यमंत्री का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और वे ज्यादा सक्रिय नहीं रह पा रहे. इस पर निशांत कुमार ने करारा जवाब दिया. उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है. मुख्यमंत्री बिल्कुल स्वस्थ हैं, पूरी तरह फिट हैं और लगातार काम कर रहे हैं. विपक्ष केवल झूठी अफवाहें फैलाकर जनता को गुमराह करना चाहता है.

वोट अधिकार यात्रा पर निशांत की प्रतिक्रिया

विपक्ष की ओर से निकाली जा रही ‘वोट अधिकार यात्रा’ को लेकर भी निशांत कुमार ने बयान दिया. उन्होंने साफ कहा कि यह पूरी तरह चुनाव आयोग का विषय है. इस पर वही फैसला करेंगे कि कौन क्या कर सकता है. विपक्ष मुद्दाविहीन हो चुका है और सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसे कदम उठा रहा है.

प्रधानमंत्री मोदी पर सकारात्मक टिप्पणी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार यात्रा को लेकर निशांत ने सकारात्मक टिप्पणी की. उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री आते भी हैं और बिहार को देते भी हैं. उनका हर दौरा बिहार के लिए नई योजनाएं और विकास के नए रास्ते खोलता है.”

निशांत कुमार ने नीतीश सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा, “पिछले 20 सालों में बिहार में लगातार विकास हुआ है. शिक्षकों की बड़े पैमाने पर बहाली हुई है, आरक्षण की सुविधा दी गई है और आने वाले दिनों में भी शिक्षकों की नई बहाली की जाएगी. नीतीश कुमार की सरकार ने सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा काम किया है. विकास की यह प्रक्रिया रुकने वाली नहीं है, यह और तेज़ होगी.”

(रिपोर्ट: शुभम निराला)

---- समाप्त ----