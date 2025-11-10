'अपने आप को शाहरुख खान समझ रहे हैं...', प्रशांत किशोर पर जमकर भड़के JDU नेता अशोक चौधरी

बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने जन सुराज प्रमुख प्रशांत किशोर पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर हर किसी की डिग्री पर सवाल उठाते हैं, लेकिन खुद अपनी पढ़ाई के बारे में कभी नहीं बताते. अशोक चौधरी ने कहा, 'वो सबको सातवीं-नौवीं फेल बताते हैं, लेकिन कभी अपना सर्टिफिकेट नहीं दिखाते. बताइए, कहां से पढ़े हैं, कितनी पढ़ाई की है? देश-दुनिया को सर्टिफिकेट बांटते हैं, अब अपना दिखाइए!'

'अपने आप को शाहरुख खान समझ रहे हैं'

उन्होंने आगे कहा, 'प्रशांत किशोर बताएं कि उन्होंने पैसा कहां से कमाया? कौन-सी कंसल्टेंसी से इतना धन आया जो उनकी पार्टी के फंड में डाला गया? जब खुद कमाया तो पार्टी फंड में क्यों लिया, अपने खाते में क्यों नहीं लिया? आप इनकम टैक्स को लिखकर दीजिए कि हमने ऐसा-वैसा किया है. आखिर आप कौन-सी अथॉरिटी हैं जो किसी पर भी मनमाने आरोप लगा देते हैं? आप कौन होते हैं बोलने वाले? अपने आप को शाहरुख खान समझ रहे हैं.'

'वो खुद किसके हैं?'

चौधरी ने कहा, 'हमें सर्वदलीय नेता कहते हैं, लेकिन खुद कभी कांग्रेस, कभी पीएमसी, कभी जगन रेड्डी, कभी बीजेपी- सबके साथ काम करते हैं. आखिर खुद किसके हैं?' अशोक चौधरी ने कहा, 'मुझे प्रशांत किशोर ने इसलिए टारगेट किया क्योंकि मैं खुलकर बोलता हूं. मैंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर पूरे बिहार में विकास कार्यों का निरीक्षण किया. मैंने 28 जिलों में जाकर 64 से ज्यादा जगहों का निरीक्षण किया. वहां करोड़ों के विकास कार्य हुए हैं. इसी बात से वो परेशान हो गए.'

चौधरी ने कहा, 'मैंने उन्हें लीगल नोटिस दिया है. चुनाव खत्म होने के बाद मैं अदालत जाऊंगा. इतने लंबे राजनीतिक करियर में मेरे ऊपर कभी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, अब जो झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, उनका जवाब कोर्ट में दूंगा.”

'पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार का कॉम्बिनेशन बहुत ताकतवर'

नीतीश कुमार और बीजेपी गठबंधन पर चौधरी ने कहा, 'नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी और पीएम मोदी का साथ- यह बहुत ही ताकतवर कॉम्बिनेशन है. बिहार की जनता को लगता है कि राज्य इन दोनों के हाथों में सुरक्षित है.' उन्होंने कहा, 'यह कहना मुश्किल है कि बीजेपी या जेडीयू में किसे ज्यादा सीटें मिलेंगी, लेकिन हम दोनों मिलकर मजबूती से लड़ रहे हैं. 14 तारीख को सब साफ हो जाएगा.' उन्होंने कहा, 'प्रशांत किशोर दूसरों को अनपढ़ और फेल बताते हैं, लेकिन खुद क्या हैं- ग्रेजुएट, प्लस टू या पीएचडी? हेल्थ सेक्टर के एक्सपर्ट हैं या बस बातें करते हैं? जनता जानना चाहती है.'

