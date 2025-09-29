'जाति के जहर से, लहर से, कहर से बिहार को बर्बाद करने वालों को जनता मौका नहीं देगी', बोले डिप्टी CM विजय सिन्हा

इंडिया टुडे के 'SoS: बिहार फर्स्ट' कार्यक्रम में बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा, 'मैं बीजेपी का एक आम कार्यकर्ता और सिपाही हूं. बीजेपी ऐसी पार्टी है जहां एक आम बूथ कार्यकर्ता भी किसी बड़े पद पर पहुंच सकता है.' आगामी विधानसभा चुनाव में विपक्ष के लिए संभावनाओं के सवाल पर उन्होंने कहा कि 'जिन्होंने जाति के जहर से, लहर से, कहर से बिहार को बर्बाद किया जनता उन्हें मौका नहीं देगी.'

विजय सिन्हा ने कहा कि एक समय बिहार की पहचान गाली और अपराध से हो गई थी, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं. बिहारियों को बदनाम किया गया, लोग रोजगार नहीं बल्कि पढ़ाई के लिए राज्य से बाहर गए. अब हर जिले में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं. यह एनडीए सरकार की देन है.

'अनुरक्षण नीति से अब बिहार के पुल सुरक्षित हैं'

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार फिल्म पॉलिसी लेकर आई, जिसके तहत 75% शूटिंग और कलाकार बिहार से होना अनिवार्य है. पथ निर्माण विभाग में पुल गिरने की घटनाओं पर उन्होंने कहा कि अनुरक्षण नीति से अब पुल सुरक्षित हैं और ओवरलोडिंग लगभग बंद हो गई है. उन्होंने दावा किया कि आज हर घर और खेत तक बिजली पहुंच चुकी है और एक्सपोर्ट नीति भी लाई जा रही है.

'नौकरी सभी को नहीं, युवाओं को कृषि से जोड़ेंगे'

विजय सिन्हा ने कहा कि चुनावी नारों से अलग हकीकत यह है कि नौकरी सिर्फ 2-3% लोगों को ही मिलेगी. सभी को नौकरी नहीं दी जा सकती. इसलिए युवाओं को कृषि और अन्य क्षेत्रों से जोड़ना जरूरी है. सवालों के जवाब में डिप्टी सीएम ने कहा कि विकास की रफ्तार डबल इंजन सरकार से तेज हुई है. प्रधानमंत्री मोदी अब तक 55-56 बार बिहार आ चुके हैं और हर बार बड़े पैकेज लेकर आए. उन्होंने संसद में कहा था कि विकसित भारत, विकसित बिहार से बनेगा. बिहार देश का कंठहार है, बिहार आगे बढ़ेगा तो देश सुशोभित होगा.

नीतीश कुमार की तबीयत पर दिया जवाब

नीतीश कुमार की तबीयत पर उठ रहे सवालों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा, 'जो मुख्यमंत्री योजना का ऐलान करता है, समीक्षा करता है, कैबिनेट में प्रस्ताव पास कराता है और शिलान्यास-उद्घाटन करता है, उस पर सवाल उठाना अनुचित है.'

सीएम फेस पर बोले- 'हम सामूहिक नेतृत्व में विश्वास करते हैं'

भविष्य के सीएम चेहरे के सवाल पर विजय सिन्हा ने कहा कि बीजेपी परिवारवाद और वंशवाद की पार्टी नहीं है. हम सामूहिक नेतृत्व में विश्वास करते हैं. जो राष्ट्र के हित में काम करेगा, सबका साथ और सबका विकास करेगा, जनता उसे ही आशीर्वाद देगी.

'विपक्ष का बिहार मॉडल- कास्ट, करप्शन और क्राइम'

विपक्ष पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा, 'लालू प्रसाद यादव के परिवार को 15 साल का मौका मिला लेकिन बिहार एक भी ऐसी योजना पर गर्व नहीं कर पाया. नीतीश कुमार ने भी तेजस्वी यादव को मौका दिया, लेकिन उन्होंने अवसर गंवा दिया और अपराध-भ्रष्टाचार में फंसे रहे. यही वजह है कि अब जनता उन्हें मौका नहीं देगी.'

विजय सिन्हा ने कहा, 'बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा कास्ट, करप्शन और क्राइम है. निवेशक राज्य में इसी वजह से आने से डरते हैं. विपक्ष पहले जाति की राजनीति और भ्रष्टाचार से मुक्ति की कसम खाए, तभी बिहार आगे बढ़ पाएगा.'

उन्होंने सवाल किया, 'क्या बिहार फिर से गाली सुनना चाहेगा? क्या बिहारी फिर से पलायन करेगा? नहीं, अब बिहारी सम्मान और स्वाभिमान की राजनीति करेगा. जिसने जाति के जहर से, लहर से, कहर से बिहार को बर्बाद किया है जनता उसे मौका नहीं देगी.'

