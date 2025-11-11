डिलीवरी के बाद एंबुलेंस से पोलिंग बूथ पहुंच गई महिला, किया मतदान- VIDEO

बिहार में दूसरे चरण के मतदान के दौरान लोकतंत्र की असली ताकत देखने को मिली. गया जिले के बेलागंज विधानसभा क्षेत्र के कुरी सराय गांव में स्थित मध्य विद्यालय कुरी सराय बूथ पर एक महिला मतदाता ने डिलीवरी के कुछ घंटों बाद एंबुलेंस से जाकर वोट डाला. महिला की पहचान सुनील मांझी की 25 वर्षीय पत्नी सोनी कुमारी के रूप में हुई है.

दरअसल सोनी कुमारी ने बीती रात ही बेलागंज के सरकारी अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया था. लेकिन लोकतांत्रिक अधिकार निभाने के जज़्बे के साथ वह सुबह एंबुलेंस से अपने नवजात शिशु को लेकर मतदान केंद्र पहुंची. इसके बाद उन्होंने अपना मतदान किया. वहीं इस दौरान मतदान कर्मियों और वहां मौजूद लोगों ने महिला के इस साहस व जागरूकता की सराहना की.

सभी ने कहा कि यह दृश्य लोकतंत्र की सुंदरता और नागरिक जिम्मेदारी का सबसे प्रेरक उदाहरण है. प्रसूता सोनी कुमारी ने बताया कि सोमवार की शाम 7 बजे उन्होंने बेलागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बच्चे को जन्म दिया. सुबह हुई तो उन्होंने मतदान करने को लेकर अपनी इच्छा अस्पताल कर्मियों को बताया. बताया कि विकास के लिए सरकार चुनना है तो मतदान करने आ गए.

आपको बता दें कि बिहार में दूसरे और आखिरी चरण के तहत आज यानि कि मंगलवार को वोट डाले जा रहे हैं. राज्य में पहले चरण के लिए वोटिंग 6 नवंबर को हुआ था. वहीं वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी.

(इनपुट- पंकज कुमार)

