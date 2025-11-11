scorecardresearch
 

Feedback

डिलीवरी के बाद एंबुलेंस से पोलिंग बूथ पहुंच गई महिला, किया मतदान- VIDEO

बिहार के गया जिले में एक महिला वोटर ने डिलीवरी के बाद बूथ पर जाकर वोट किया. जिसका वीडियो भी सामने आया है. पोलिंग बूथ पर महिला को वोट डालते हुए देखा जा सकता है.

Advertisement
X
डिलीवरी के बाद वोट डालने पहुंची महिला. (Photo: Screengrab)
डिलीवरी के बाद वोट डालने पहुंची महिला. (Photo: Screengrab)

बिहार में दूसरे चरण के मतदान के दौरान लोकतंत्र की असली ताकत देखने को मिली. गया जिले के बेलागंज विधानसभा क्षेत्र के कुरी सराय गांव में स्थित मध्य विद्यालय कुरी सराय बूथ पर एक महिला मतदाता ने डिलीवरी के कुछ घंटों बाद एंबुलेंस से जाकर वोट डाला. महिला की पहचान सुनील मांझी की 25 वर्षीय पत्नी सोनी कुमारी के रूप में हुई है.

दरअसल सोनी कुमारी ने बीती रात ही बेलागंज के सरकारी अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया था. लेकिन लोकतांत्रिक अधिकार निभाने के जज़्बे के साथ वह सुबह एंबुलेंस से अपने नवजात शिशु को लेकर मतदान केंद्र पहुंची. इसके बाद उन्होंने अपना मतदान किया. वहीं इस दौरान मतदान कर्मियों और वहां मौजूद लोगों ने महिला के इस साहस व जागरूकता की सराहना की.

यह भी पढ़ें: 'बिहार चुनाव में ज्यादातर ऑब्जर्वर और अर्धसैनिक बल बीजेपी शासित राज्यों से...', वोटिंग से पहले तेजस्वी का बड़ा आरोप

सम्बंधित ख़बरें

Resign, Home Minister, over 300 kg of RDX: Surendra Rajput
बिहार: दूसरे चरण की वोटिंग, NDA और महागठबंधन के प्रवक्ताओं में बहस 
दो चरणों में होंगे केरल के लोकल बॉडी चुनाव
केरल: दो चरणों में होंगे निकाय चुनाव, 9 और 11 दिसंबर को वोटिंग, इस दिन आएंगे नतीजे 
tejashwi yadav, rahul gandhi, asaduddin owaisi, nitish kumar
सीमांचल में आज चूक गए ओवैसी तो AIMIM की मुस्लिम सियासत पर लग न जाए फुल स्टॉप? 
Voting is taking place in the second phase for 122 seats
'बिहार की जनता बदलाव के लिए मतदान...', बोले RJD नेता  
Vote for change in Bihar to improve education and employment
बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग, प्रशांत किशोर ने की अपील  

सभी ने कहा कि यह दृश्य लोकतंत्र की सुंदरता और नागरिक जिम्मेदारी का सबसे प्रेरक उदाहरण है. प्रसूता सोनी कुमारी ने बताया कि सोमवार की शाम 7 बजे उन्होंने बेलागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बच्चे को जन्म दिया. सुबह हुई तो उन्होंने मतदान करने को लेकर अपनी इच्छा अस्पताल कर्मियों को बताया. बताया कि विकास के लिए सरकार चुनना है तो मतदान करने आ गए. 

Advertisement

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

आपको बता दें कि बिहार में दूसरे और आखिरी चरण के तहत आज यानि कि मंगलवार को वोट डाले जा रहे हैं. राज्य में पहले चरण के लिए वोटिंग 6 नवंबर को हुआ था. वहीं वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी. 

(इनपुट- पंकज कुमार)

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement