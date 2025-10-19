तेजप्रताप यादव की रैली में पुलिस स्टीकर वाली गाड़ी के इस्तेमाल पर एक्शन, FIR दर्ज

बिहार के भोजपुर जिले में जनशक्ति जनता दल के नेता और पूर्व मंत्री तेजप्रताप यादव की रैली के दौरान पुलिस स्टीकर लगी गाड़ी के इस्तेमाल का मामला सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है.

18 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें “POLICE” लोगो और चेतावनी लाइट (caution bar light) लगी बोलेरो (नंबर BR03AR1820) तेजप्रताप यादव की चुनावी रैली में शामिल होती दिखाई दी. जांच में पता चला कि यह निजी वाहन है, जिसका मालिक प्रमोद कुमार यादव, निवासी लसाडी, थाना अगियांव, जिला भोजपुर है.

जब्त होगी गाड़ी

भोजपुर पुलिस ने बताया कि निजी वाहन पर पुलिस का लोगो और चेतावनी लाइट लगाना गंभीर व संज्ञेय अपराध है. इस मामले में वाहन स्वामी और अज्ञात चालक के खिलाफ कांड संख्या 158/25, दिनांक 18.10.2025 के तहत धारा 171/174/347(1)/347(2)/348 BNS 2023 में एफआईआर दर्ज की गई है.

पुलिस ने बोलेरो गाड़ी को जब्त करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है.

तेज प्रताप यादव से जुड़ा मामला

बिहार विधानसभा चुनाव के अंतर्गत वैशाली जिले के महुआ विधानसभा क्षेत्र में होने वाले चुनाव को लेकर जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव के नामांकन कार्यक्रम के दौरान पुलिस गाड़ी द्वारा स्कॉट किए जाने एवं उक्त गाड़ी पर उनके समर्थक के सवार होने का सोशल मीडिया पर एक वीडियो प्रचारित होने के बाद महुआ के अंचलाधिकारी मणि कुमार वर्मा ने महुआ थाना में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला कराया दर्ज.

