scorecardresearch
 

Feedback

तेजप्रताप यादव की रैली में पुलिस स्टीकर वाली गाड़ी के इस्तेमाल पर एक्शन, FIR दर्ज

भोजपुर जिले में तेजप्रताप यादव की रैली के दौरान पुलिस स्टीकर और लाइट लगी निजी बोलेरो के इस्तेमाल का वीडियो वायरल होने पर प्रशासन ने कार्रवाई की है. जांच में वाहन निजी निकला, जिसका मालिक प्रमोद कुमार यादव है. भोजपुर पुलिस ने वाहन स्वामी और चालक के खिलाफ बीएनएस की कई धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है और बोलेरो को जप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

Advertisement
X
18 अक्टूबर को वायरल हुआ था वीडियो. (File Photo: ITG)
18 अक्टूबर को वायरल हुआ था वीडियो. (File Photo: ITG)

बिहार के भोजपुर जिले में जनशक्ति जनता दल के नेता और पूर्व मंत्री तेजप्रताप यादव की रैली के दौरान पुलिस स्टीकर लगी गाड़ी के इस्तेमाल का मामला सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है.

18 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें “POLICE” लोगो और चेतावनी लाइट (caution bar light) लगी बोलेरो (नंबर BR03AR1820) तेजप्रताप यादव की चुनावी रैली में शामिल होती दिखाई दी. जांच में पता चला कि यह निजी वाहन है, जिसका मालिक प्रमोद कुमार यादव, निवासी लसाडी, थाना अगियांव, जिला भोजपुर है.

जब्त होगी गाड़ी
भोजपुर पुलिस ने बताया कि निजी वाहन पर पुलिस का लोगो और चेतावनी लाइट लगाना गंभीर व संज्ञेय अपराध है. इस मामले में वाहन स्वामी और अज्ञात चालक के खिलाफ कांड संख्या 158/25, दिनांक 18.10.2025 के तहत धारा 171/174/347(1)/347(2)/348 BNS 2023 में एफआईआर दर्ज की गई है.
पुलिस ने बोलेरो गाड़ी को जब्त करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है.

सम्बंधित ख़बरें

कमरा वर्ष 1971 से बंद था. (File Photo: ITG)
मथुरा: 54 साल बाद खोला गया बांके बिहारी का खजाना, मिले ये सामान 
Chirag Paswan
'29 सीटें मिलना संयोग नहीं...', चिराग ने समझाई बिहार में 'M-Y' समीकरण की नई परिभाषा 
rajesh ram and afaq alam congress bihar
'टिकट बंटवारे में पप्पू यादव खेल कर रहे', बिहार कांग्रेस अध्यक्ष और विधायक की बातचीत का ऑडियो वायरल! 
Election Commission of India
बिहार चुनाव और 7 राज्यों के उपचुनाव पर EC की सख्त निगरानी, 300 पर्यवेक्षक तैनात 
bhagalpur seat nomination drama
Bhagalpur: पिता के फोन पर बदला अर्जित चौबे का फैसला 

तेज प्रताप यादव से जुड़ा मामला
बिहार विधानसभा चुनाव के अंतर्गत वैशाली जिले के महुआ विधानसभा क्षेत्र में होने वाले चुनाव को लेकर जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव के नामांकन कार्यक्रम के दौरान पुलिस गाड़ी द्वारा स्कॉट किए जाने एवं उक्त गाड़ी पर उनके समर्थक के सवार होने का सोशल मीडिया पर एक वीडियो प्रचारित होने के बाद महुआ के अंचलाधिकारी मणि कुमार वर्मा ने महुआ थाना में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला कराया दर्ज.

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement