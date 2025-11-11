scorecardresearch
 

बाइक या कार नहीं... भैंस पर सवार होकर वोट डालने निकला, बिहार के किसान का अनोखा अंदाज

Bihar Election Viral News: बिहार के कटिहार से लोकतंत्र और किसानी संस्कृति का एक अद्भुत संगम सामने आया है. वोट देने के उत्साह में किसान आनंद सिंह अपने घर से मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए अपनी 'फ्यूल लेस सवारी' पर चढ़कर गए.

भैंस पर सवार होकर वोट डालने पहुंचा किसान.(Photo:Screengrab)
बिहार के कटिहार जिले से सामने आई एक तस्वीर ने सभी का ध्यान खींचा है. वोट देने के प्रति अपने गहरे उत्साह को व्यक्त करने के लिए एक किसान ने किसी बाइक और कार नहीं,  बल्कि अपनी भैंस का सहारा लिया.

किसान आनंद सिंह सिरसा स्थित अपने घर से मतदान केंद्र तक अपनी 'ईंधन लेस सवारी' भैंस पर चढ़कर पहुंचे. करीब ढाई किलोमीटर की यह यात्रा उन्होंने अपने ठेठ किसानी अंदाज में पूरी की.

'लग्जरी गाड़ियों से ज्यादा मजा' 
किसान आनंद सिंह ने इस अनूठे तरीके को अपनाने के पीछे का कारण बताते हुए कहा, "यह किसानी का परिचय है. हम खुद एक किसान हैं और इसी (भैंस) से मेरा घर परिवार चलता है. हमारे अंदर जो मतदान के प्रति उमंग है, उसको लोग जानें."

मतदाता ने आगे कहा, "एक तरफ जहां लोग लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, वहीं उन गाड़ियों से ज्यादा मजा इस धरोहर में है." उन्होंने बताया कि उनके पास बड़ी संख्या में गाय-भैंस हैं और उन्हें किसानी करने में बहुत मजा आता है. देखें Video:- 

'पॉल्यूशन-फ्री सवारी' का संदेश
आनंद सिंह ने अपनी इस सवारी के पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ भी गिनाए. उन्होंने कहा, "भैंस की सवारी बिल्कुल पॉल्यूशन मुक्त है और इससे खाद और दूध भी उपलब्ध हो जाता है. साथ ही, दही, मट्ठा, घी, मिठाई भी मिल जाती है. यही मेरा परिचय है."

किसान आनंद सिंह का यह कदम देश के तेजी से हो रहे विकास और ग्रामीण धरोहर के महत्व पर प्रकाश डालता है और उन्होंने खुशी जाहिर की कि अब सही में बिहार रफ्तार पकड़ चुका है.

