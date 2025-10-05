बिहार चुनाव: आज दोपहर 2 बजे EC की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या वोटिंग की तारीखों का ऐलान होगा?

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग की 16 सदस्यीय टीम के बिहार दौरे का आज दूसरा दिन है. टीम रविवार को भी पटना के होटल ताज में कई दौर की अहम बैठकों में शामिल होगी, जिसके बाद दोपहर 2 बजे चुनाव आयोग एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा.

बिहार में इस साल के आखिर में चुनाव होने हैं जिसकी तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है. खुद सीईसी के नेतृत्व में EC की टीम बिहार के दौरे पर है. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जल्द चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है. हालांकि आज की पीसी का मुद्दा कुछ और है.

EC की टीम का आज का पूरा शेड्यूल



कार्यक्रम के मुताबिक, सुबह 9:30 से 11 बजे तक चुनाव आयोग की टीम इन्फोर्समेंट एजेंसियों के अधिकारियों के साथ बैठक करेगी. इसके बाद 11:30 से 12 बजे तक टीम की बैठक मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO), SPNO और CAPF के नोडल अधिकारियों के साथ होगी. 12 से 1 बजे तक आयोग की टीम राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी और अन्य वरीय अधिकारियों के साथ राज्य की चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेगी.

बैठकों के बाद, दोपहर 2 बजे चुनाव आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसमें अब तक की तैयारियों और आगे की रणनीति को लेकर जानकारी दी जाएगी. दौरा समाप्त होने के बाद, शाम 4:10 बजे की एयर इंडिया फ्लाइट से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्त वापस दिल्ली लौट जाएंगे.

'SIR के लिए पार्टियों ने चुनाव आयोग का धन्यवाद दिया'

पटना में शनिवार को चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से बैठक के बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि राजनीतिक दलों ने ऐतिहासिक 'विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)' अभ्यास को सफलतापूर्वक पूरा करने और मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए आयोग का धन्यवाद किया. इसके साथ ही चुनाव प्रक्रिया में अपना विश्वास और भरोसा दोहराया.

राजनीतिक दलों के साथ सीईसी की बैठक

चुनावों की तैयारी के सिलसिले में ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के साथ पटना में विस्तृत और व्यापक समीक्षा की. दो दिवसीय समीक्षा दौरे के पहले दिन आयोग ने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों-आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) (लिबरेशन), जनता दल (यूनाइटेड), लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी-के प्रतिनिधियों से बातचीत की और उनके सुझाव आमंत्रित किए.

