उम्मीदवारों की रंगीन फोटो, EVM पर सीरियल नंबर्स... बिहार चुनाव से पहले EC की नई गाइडलाइन

बिहार में आने वाले कुछ हफ्तों में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होंगे. चुनाव आयोग की ओर से अभी तारीखों ऐलान नहीं हुआ है. हालांकि, मतदान के तारीखों के ऐलान से पहले नई गाइडलाइन जारी की है. आयोग बिहार से एक नए प्रयोग की शुरुआत कर रही है, जिसके तहत ईवीएम बैलेट पेपर में अब उम्मीदवारों की रंगीन फोटो होगी. इससे पहले फोटो ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करते थे.

चुनाव आयोग ने निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के बैलेट पर उम्मीदवारों की फोटो रंगीन छापी जाएंगी. पहले ये प्रयोग बिहार में किया जा रहा है, इसके बाद अन्य राज्यों में इसे बाद में लागू किया जाएगा.

नए बदलाव के तहत, उम्मीदवार का चेहरा बैलेट पेपर पर तीन-चौथाई के हिस्से को घेरेगा. इससे मतदान की पहचान करने में आसानी होगी. इसके अलावा क्रम संख्या को भी अब पहले से ज्यादा प्रमुखता दी जाएगी. यह पहल चुनाव की पारदर्शिता को बढ़ावा देने के साथ-साथ मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए की गई है.

EVM बैलेट पेपर नए गाइडलाइन के बाद कुछ ऐसा दिखेगा - यह एक बस नमूना है.

ये नए बदलाव चुनाव प्रक्रिया को और अधिक लोकतांत्रिक, निष्पक्ष और सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं. बिहार से शुरू हो रहे इन सुधारों को जल्द ही पूरे भारत में लागू करने की योजना है, जिससे देशभर में चुनावों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार होगा.

चुनाव आयोग की यह पहल लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करते हुए मतदान को और अधिक सुरक्षित और प्रभावी बनाने में सहायक साबित होगी.

यह खबर अपडेट की जा रही है.

