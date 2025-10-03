scorecardresearch
 

'चुनाव आ रहा है, ध्यान दीजिएगा...', 25 लाख महिलाओं को ₹10-10 हजार देकर बोले नीतीश कुमार

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' की पहली किस्त 25 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10 हजार रुपये के रूप में ट्रांसफर की. उन्होंने महिलाओं से चुनाव पर ध्यान देने को कहा और बताया कि योजना के तहत कुल 1 करोड़ महिलाओं को लाभ मिलेगा.

CM नीतीश कुमार के इस कदम के बाद बिहार की कुल 1 करोड़ महिलाओं को योजना का फायदा मिलेगा (Photo: X/@NitishKumar)
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' की पहली किस्त ट्रांसफर की है और लाभार्थियों को संबोधित किया है. यह राशि 25 लाख महिला लाभार्थियों को 10 हजार रुपये की पहली किस्त के रूप में सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की गई है.

नीतीश कुमार ने लाभार्थियों से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र के सहयोग से बिहार में खूब काम हो रहा है. नीतीश कुमार ने महिलाओं से कहा कि चुनाव आ रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा.

बिहार की 25 लाख महिला लाभार्थियों को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की पहली किस्त आज मिली. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं से चुनावी तैयारियों पर गौर करने को कहा. उन्होंने आरजेडी शासनकाल पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले कोई काम नहीं किया गया था, लेकिन अब कानून का राज है.

'चुनाव आ रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा...'

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की महिला लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव आ रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा. केंद्र के सहयोग से बिहार में खूब काम हो रहा है. आज 25 लाख महिलाओं को 10 हजार रुपए दिए गए हैं. इस योजना का फायदा, राज्य के हर एक परिवार को दिया जाएगा.

नीतीश कुमार ने कहा, "26 सितंबर को पीएम मोदी ने इस योजना की शुरुआत की थी, तब 75 लाख महिलाओं को राशि दी गई थी. अब कुल 1 करोड़ महिलाओं को इस योजना का फायदा मिल जाएगा. जो महिलाएं शेष रह गई हैं, उन्हें 6 अक्टूबर को भी राशि दे दी जाएगी, और उसके बाद हर हफ्ते राशि दी जाएगी."

